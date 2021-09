Autora: Natacha Prado Foto de Archivo

De forma muy particular este 6 de septiembre iniciará el curso escolar de manera no presencial en el municipio de Cárdenas, un diseño dirigido a los estudiantes en medio de una etapa muy particular puedan recibir sus contenidos a través de la modalidad de tele clases .

Marleydis Vera Ramos, Directora Municipal de Educación en Cárdenas dirige la información precisa a la familia.