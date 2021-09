Cárdenas: Constatan autoridades avances en obras constructivas

Autora: Dayana Lavastida Espinosa

El Hotel La Dominica y el parque Colón, fueron las primeras obras constructivas visitadas por las autoridades políticas y gubernamentales del territorio, en el habitual recorrido de cada Martes por Cárdenas.En dicho hotel, Patrimonio Nacional, donde labora la Cooperativa No Agropecuaria Triple C, el ajetreo constructivo no se detiene, la planta alta del inmueble hasta la habitación 11, presenta todos los baños enchapados.

Según informó la arquitecta Milagros Artiles, la segunda planta debe estar lista para finales del mes en curso.

Sin embrago, aún persisten problemas con la instalación de las corrientes débiles y la gestión del equipamiento en obras.

Por su parte, el parque Colón muestra cambios alentadores que ya embellecen el entorno a pesar de que aún no finalizan su reparación y no están instalados los bombillos de las lámparas.

Asimismo, fueron chequeados los arreglos al canal de drenaje antiguo del Acueducto, los trabajos en salideros, alcantarillas, en las zonas aledañas al parque Antonio Maceo, en Sáez y Minerva, y en el callejón de Línea y 23. Específicamente en este último, el Primer Secretario del Comité Municipal del Partido, Antonio Víctor González Imbert, conversó con varios de sus habitantes y orientó a los organismos pertinentes realizar un levantamiento socioeconómico de sus 18 viviendas, para conocer con profundidad la situación actual de sus inquilinos, la mayoría de la tercera edad y resolver muchas de las insatisfacciones que padecen desde hace varios años.

Las autoridades del territorio constataron además, la ejecución del centro para la atención al deambulante del municipio. Este importante proyecto a cargo de la Cooperativa No Agropecuaria DECONS, se desarrolla desde los últimos 5 meses, y deben finalizar los trabajos constructivos en Diciembre.

Igualmente, fueron chequeados los avances en el Palacio de Pioneros Yolanda y Fermín, la sala de cirugía del Hospital Territorial Docente Julio Aristegui Villamil, la bodega La Jerezana, las instalaciones educativas en construcción y la Dirección Municipal de la Vivienda.