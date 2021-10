Raúl Torres le regala otro canto de amor a Matanzas

(Tomada de CubaSí)

Escrita, arreglada y con producción musical del trovador Raul Torres, la canción celebra el aniversario 328 de la Atenas de Cuba y reúne, nota a nota, toda la matanceridad posible.

La permanencia, la nostalgia, el amor incondicional que ha sostenido a la ciudad en los días más duros, la alegría y el ritmo, pero también esa callada quietud con que se tiende al borde del mar, Matanzas como un sentimiento que supera los límites geográficos está cartografiada desde el alma del juglar que le agradece sus mejores inspiraciones y sus primeros grandes sueños.

Raúl nació en Bayamo, hay un sitio especial en su corazón para el pueblecito de La Julia y una botella de aliñao siempre a mano, pero… “ser matancero es algo que asumes, no tienes que nacer en Matanzas. Yo creo que eso no pasa en otros lugares. Yo no lo he visto al menos. Tú asumes ser matancero cuando descubres la belleza de este lugar, los rincones, los personajes, las historias. Eso te va arraigando de alguna manera como matancero y, a su vez, la ciudad te va asumiendo como hijo propio”, explicó el autor de Candil de Nieve, Regrésamelo todo y Cabalgando con Fidel.

No es la primera vez que Matanzas inspira a Raulito (así, con el diminutivo que lo hace más familiar, se quedó para los matanceros el niño que cantó por primera vez con cinco años en el Palmar de Junco):

“Cada una de las canciones que yo le he hecho a Matanzas tiene una atmósfera diferente porque han sido compuestas en distintas circunstancias. Esta ciudad siempre tiene recursos para inspirar a un cantor, a un poeta, a un trovador. A Matanzas se le puede cantar desde muchos prismas, es una fuente inagotablede inspiración, tan abarcadora culturalmente, tan rica espiritualmente. Matanzas es eso, pura inspiración constante”.



En el Delta de Yumirí

Sobre las motivaciones que lo llevaron específicamente hasta este tema, comentó Raúl: “He estado observando últimamente que hay una especie de renacimiento en nuestra cultura”. Entonces evoca “aquellas reuniones improvisadas en los parques de pintores, poetas, escritores, trovadores” y se deja llevar por el optimismo más enamorado: Yo creo que, de alguna manera, se está retomando ese espíritu de Matanzas en los 80, cuando había concursos de canciones travadorescas, abundaban los concursos de poesía, los talleres literarios, artistas de la plástica que pintaban en los conciertos, eso era Matanzas. Yo creo que Matanzas fue cuna de esa mini revolución cultural que tuvo eco en otros lugares, porque yo recorría Cuba en esos tiempos y Matanzas era muy revolucionaria en todo el ámbito artístico. Eso se perdió después por toda una serie de situaciones económicas, pero veo que se está apoyando más el arte en estos momentos y te encuentras cada vez más rincones que van reconquistando aquel espíritu matancero”.

Aún sin título, la canción crece en las interpretaciones de instrumentistas y cantantes matanceros, algunos que quedaron atrapados de buena gana entre sus puentes, otros que tienen allí su cuna y muchos que han vivido la experiencia de alejarse y comprobaron la urgencia de volver siempre: Lien Rodríguez, Alfonsito LLorens, el coro de cámara bajo la dirección del Maestro José Antonio Méndez, el repentista Orismay, entre otros que tienen un significado especial para el autor:

“Todos son músicos excelentes, pero también son como familia mía. Está la poesía de Zaldívar, alguien que es una pieza clave en mi carrera, el primer concierto que yo hice en mi vida quien me incitó a hacerlo y quien lo dirigió fue Alfredo Zaldívar. Y ya yo conocía sus poemas a Matanzas, él se inspira mucho en la ciudad… Pero yo creo que lo más importante, lo más rico, es que cada artista está legitimando la propia canción, por eso no quisimos traer otros músicos de fuera, hay suficiente talento aquí para lograr un trabajo cumbre”.