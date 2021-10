Caso Danger, primera denuncia por maltrato animal en Matanzas

(Tomado de Radio 2)

Danger apenas puede recordar lo que es correr libremente. Es prácticamente un cachorro de ojos tiernos y tristes. Así lo descubrieron Natasha y su novio Alejandro cuando visitaban a unos amigos en el Reparto Iglesias, de la ciudad de Matanzas.

El perrito sato estaba amarrado y sin comida. Tras la alerta a los animalistas matanceros un grupo de ellos comenzaron a atenderlo.

Sin embargo, al pasar los días sus dueños lo regalaron a una persona que necesitaba un perro guardián. El señor, según conocieron los protectores, lo adoptó porque manejaba un taxi en Varadero y tenía un puesto de viandas en su casa y varios animales, y le habían robado.

“No era lo ideal –explica Natasha- porque estas adopciones a veces se salen de las manos de los protectores; pero aun así dejamos un número de teléfono para que nos contactara y poder estar al tanto de la situación del pequeño”.

Poco después Natasha recibe una llamada del hombre. Estaba muy «decepcionado» del perrito porque no cuidaba, no ladraba y había intentado comerse un pollo. Le pidió que lo fueran a buscar.

Ella le dio la dirección a Manuel Osvaldo Torres Pérez, coordinador del BAC Matanzas-Proyecto Sociocultural Esperanza Atenas, de la Oficina del Conservador de la Ciudad. El joven, junto a su pareja Willian, intercambiaron palabras con el nuevo dueño.

Hasta ese minuto Danger permanecía amarrado a una estaca. Era el 15 de agosto de 2021 y estaba lloviendo.

“A las 10:40 pm de ese domingo Natasha me llama muy nerviosa. El hombre la había llamado porque supuestamente el perro se había comido un pollo, ella no había podido ir a buscarlo -recuerda Manuel Osvaldo-, les pidió que fueran a buscarlo de manera urgente o lo iba a matar (aun cuando los dueños anteriores vivían más cerca). No perdieron tiempo. Cuando llegaron la esposa los trató muy mal, les armó un escándalo. Lo peor fue encontrar al perrito sangrando.”

Tras los primeros auxilios, los protectores junto a la veterinaria «Yuya» Abreu notaron que las heridas correspondían a un arma blanca, específicamente un machete. La respuesta no se hizo esperar y Danger se convirtió en la primera denuncia por maltrato animal en Matanzas.

Una ley que hay que cumplir

Luego de los eventos ocurridos el pasado domingo 15 de agosto con respecto al caso Danger, BAC Matanzas-Proyecto Sociocultural Esperanza Atenas, en conjunto con los testigos del caso realizaron una denuncia a la Delegación provincial de la Agricultura.

Se conformó un expediente con pruebas testificales, documentales y periciales que aportaron las partes interesadas en el asunto, declaró a Radio 26 la doctora Mabel del Castillo, jefa del Departamento de Sanidad Animal (DSA) en la provincia.

De acuerdo con el Artículo 58, del Decreto 38/2021 se considera conducta infractora del bienestar animal: someter a maltratos de cualquier naturaleza u otros actos que pongan en peligro la salud y el bienestar de los animales.

Especifica la doctora Mabel del Castillo que las pruebas aportadas confirmaron ese inciso por lo que se impuso una multa al infractor, en este caso la más severa dentro del actuar que se tipifica en la norma sustantiva citada, el artículo 58 inciso a, siendo la más elevada en su cuantía de mil 500 pesos, por las agresiones graves y disímiles maltratos a que estaba sometido Danger.

Por otro lado se analizó de conjunto su conducta en correspondencia con las pruebas aportadas, por lo que la autoridad decisoria a tenor con el artículo 63.1, aumentó la cuantía de la multa en la mitad de su importe: dos mil 250 pesos.

Más allá de la sanción pecuniaria, la denuncia y su resolución imponen un precedente en la provincia de Matanzas y demuestran que la Ley de Bienestar Animal no es letra muerta.

No obstante, es evidente que el Departamento sólo no puede hacer cumplir la Ley y se presenta el reto de que los demás organismos e instituciones hagan lo que les corresponde.

Danger fuera de peligro

Al perro sato le queda aún la marca en el ojo de la crueldad humana. Sin embargo, en su hogar de tránsito junto a los protectores Sonia y Javier está de maravilla, según confirmara Manuel Osvaldo y las fotos del pequeño.

Danger en su nuevo hogar.

El semblante del sabueso ha cambiado y definitivamente también el accionar ante estos casos. Aunque hasta la fecha ha sido la única denuncia realizada en la Delegación de la Agricultura aun cuando se ven casos de maltrato animal.

Tras este caso se han fortalecido las alianzas entre la sociedad civil matancera que aboga por el bienestar animal y las entidades estatales.

BAC Matanzas-Proyecto Sociocultural Esperanza Atenas junto con la doctora Mabel Castillo.

“De hecho, sostuvimos un intercambio en el que tuvimos la oportunidad de hablar sobre la labor de nuestra Red de Bienestar Animal, objetivos, logros, retos, proyecciones, inquietudes e insatisfacciones como parte de la comunidad animalista de nuestro país”, declaró Manuel Osvaldo Torres Pérez.

Igualmente se dialogó sobre la posibilidad de comenzar nuevos proyectos de colaboración velando siempre por lo que los une: el bienestar animal en Cuba.