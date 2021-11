Cárdenas: Rice and Beans en concierto

(Foto tomada de Radio 26)

La banda de rock Rice and Beans, tiene una extensa hoja de ruta y múltiples premios que demuestran la perseverancia y la fascinación de estos muchachos por el rock.

El Cine Teatro Cárdenas los anuncia en su cartelera para el próximo 20 de noviembre a partir de las 9 de la noche.

Liderada por Rodin, El Chino, Au, exhibe una trayectoria de más de 2 décadas en la preferencia de muchos y su presentación en esta plaza era algo pendiente desde el comienzo de la pandemia por la COVID 19.

Rice and Beans posee varios registros fonográficos: el demo A child again , ganador de Cuerda Viva 2004 en la categoría de Mejor demo de rock ligero que otorga el programa televisivo del mismo nombre; Vegetational protein, con el que nuevamente se adjudican el premio Cuerda Viva en 2007 en la misma categoría y resultan la banda más popular, lo cual les concedió la posibilidad de realizar su primer CD The need to see de 2009.

Ahora la alineación reunirá en el Cine Teatro el Sábado a las 9 de la noche, a las generaciones que los vieron surgir y a las nuevas, para cabecear al ritmo de sus enérgicas interpretaciones salidas de la versátil voz de su cantante y compositor Frank Batista.

Con un amplio repertorio en su haber y dos nominaciones además a los Lucas por su primer videoclip con el tema A little black thing called pain sin duda su marca personal es el carisma y la energía que transmiten en los escenarios el nuevo contenido de la banda podrá sorprender a muchos.