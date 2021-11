Cárdenas: La historia de Claudia y Luis no debe repetirse

Autora: Dayana Lavastida Espinosa

(Imagen tomada de Juventud Rebelde)

Por lo general, la mayoría de las personas adultas guardan en un lugar muy bonito de sus recuerdos la etapa estudiantil.

La mayoría, en más de una ocasión extraña a esas amistades que nunca más ha visto, los profes y las aulas donde crecieron y hasta algún que otro regaño por las travesuras que la inmadurez les hizo cometer.

Sin embrago, Luis no soporta pensar en esa época de su vida, la burla dañina de algunos compañeros porque por esos años tenía mucha barriga y unos cachetones inmensos, aún le provoca dolor.

Pero él no es el único, a Claudia las memorias buenas de eso años se le empañan en el recuerdo. La incomprensión de muchos incluyendo algunos profesores, le provoca una rabia terrible. Porque a Claudia no le gustaba jugar a las muñecas, ella prefería ir a jugar pelota, correr y hacer deporte pero, seguir esos deseos, le provocó el rechazo de sus amigas y hasta marimacha le gritaban por los pasillos. Claudia, llegó a pensar que algo no estaba bien con ella y se cuestionó, por los otros, sus preferencias



Luis y Claudia sufrieron, lo que se conocen como bullying o acoso escolar, ellos fueron quizás sin saberlo, víctimas de violencia, esa violencia que deja huellas incalculables en la memoria.



oy, 4 de noviembre se celebra el Día Internacional Contra la Violencia y el Acoso Escolar y constituye un recordatorio pues en muchas ocasiones, padres y maestros son testigos de estos actos que ven como cosa de chiquillos y no le prestan la atención que merece, pues al hacerse cómplices del bullying el niño o niña víctima de estas burlas sufre más.

Nadie tiene le derecho a juzgar o burlarse de los gustos, el físico o la manera de ser de los demás, el irrespeto a quienes nos rodean ni de broma puede permitirse porque tus burlas y risas, pueden provocar muchas lágrimas y manchar los recuerdos de la otra persona.

Hoy es un buen día para revisar nuestra conducta hacia los demás. Muestra empatía y personalidad, para evitar que a otros, se les manche el recuerdo de cuando caminaban por la vida en uniforme escolar, tal como le sucedió a Luis y Claudia.