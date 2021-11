Cárdenas: Uno de los grandes

Autora: Roseli Pérez Verde (Estudiante de Periodismo)

-Prefiero levantar 200 kilos que dar una entrevista. – Dijo Oniger justo antes de que le hiciera la primera pregunta. Para una persona común y corriente esta respuesta puede parecer un poco exagerada, pero viniendo de él, sé que lo decía en serio. Definitivamente, no podemos esperar menos del multi medallista del levantamiento de pesas paraolímpico Oniger Jesús Drake Vega.

Natural del poblado de Máximo Gómez, en Perico, Oniger fue elegido en 2014 como uno de los atletas más destacados del deporte para discapacitados en Cuba.

¿Siempre te gustó el deporte?

-Cuando era un muchachito me gustaba jugar a la pelota. Practicaba deportes porque me los asignaban por el aula en la primaria, no porque lo eligiese naturalmente. A día de hoy, todavía no me considero una persona de deportes. Lo mío es la electricidad, y la electrónica.

-A él siempre le gustó mucho hacer cosas con la electricidad. -interrumpió su mamá, que desde la sala escuchaba la conversación. -De hecho, es Ingeniero Eléctrico.

– Mi gran hobbie es la computación. – continuó Oniger. – Me gusta estudiar y aprender. Y saber para ayudar a los demás.

¿Cómo comienza su carrera en el deporte?

-Antes de terminar el servicio social, en Morón, ocurre mi accidente. Perdí ambas piernas al caerme del tren. –explicó. – Del hospital de Morón, pasé al Hermanos Aimejeiras y de ahí al Julito Díaz. En tres meses me rehabilité. Esperé por cuatro meses las válvulas para hacerme unas prótesis; pero nunca llegaron. Después de eso volví a casa, y no pude regresar al hospital debido a cuestiones de transporte. Terminé por adaptarme al sillón, supongo que pensé que las prótesis serían muy complicadas de manejar.

Angelito, que estaba al frente de la ACLIFIM aquí en el municipio de Perico, sabía que yo siempre fui fuerte, a pesar de no hacer ejercicio. Él le dijo a mi mamá que en cuanto llegara me iba a incorporar a la organización, y así ayudarme en mi reincorporación a la sociedad.

Comencé en basquetbol silla de rueda en 1999. En el año 2000 durante un concentrado en Los Arabos, mi compañero Danilo Rodríguez (a quien se refirió unos segundos más tarde, como su gran ídolo dentro del deporte cubano) me dice que, aunque él practica básquet, quería entrenar pesas, y me animó a entrenar con él. Yo no estaba muy convencido, en la universidad había levantado pesas, pero como novato al fin, hice muchas repeticiones y terminé contraído.

Danilo me dijo que con lo que había levantado en ese momento, y con lo que yo pesaba, tendría futuro en este deporte, pero al regresar a mi casa nunca más pensé en eso.

Unos meses después me llamaron de Matanzas para participar en un concentrado de pesas. Yo imagino que fue él quien me sugirió. Allí no tuvimos entrenador. Por lo que terminé levantando unos 115 kg, con dificultad.

A las paralimpiadas de Santiago de Cuba, nos llevó un entrenador de ciclismo. Abrí la competencia con 105 kg, que era el mínimo; luego intenté con 115 kg y fue válido también. En la tercera ronda tenía planeado levantar 117 kg y medio, pero un entrenador del equipo Habana nos sugirió probar con 120 kg. Así obtuve mi primera medalla de plata.

Ya en el año 2006, aquí, en Matanzas, obtuve mi primera medalla de oro. A partir de ahí me fue muy bien, coseché muchos éxitos e impuse récords.

¿Cómo fueron tus inicios como atleta internacional?

Mi primera competencia internacional fue un clasificatorio. Pero la más importante fue el panamericano de Guadalajara, en 2011. Allí la inexperiencia en eventos internacionales y la poca preparación en la técnica del deporte me hizo fallar los dos primeros intentos, pero el tercero fue válido y pasé a comandar la competencia. Si no hubiese sido por la unión de divisiones efectuada ese año, hubiese sido oro en mi división.

¿Que se sintió representar a Cuba en tantas ocasiones?

Hoy por hoy he representado a mi país en 12 ocasiones. Tuve la dicha de competir en México, Brasil, Colombia, Canadá, Kazajstán, Lima, Dubái y Tokio. Entre ellos copas mundiales, clasificatorios, olimpiadas y mundiales.

-En los que no obtuve medallas conseguí buenas posiciones. – aclaró con orgullo.

Si me lo hubiesen dicho antes no lo creería, y menos siendo atleta discapacitado. Quizás por eso me siento tan orgulloso y tan satisfecho de mis logros, por mí y por mi país.

¿Alguna vez imaginaste llegar tan lejos?

Sinceramente, no. Cuando empecé en el levantamiento de pesas, solo lo veía importante para mi capacitación física, pues sabía que me ayudaría a mejorar mi desenvolvimiento. Esa era mi gran satisfacción al practicar el deporte, estar preparado para valerme por mi mismo. Quería sentirme fuerte, mientras más fuerte, mejor.

Fue mi entrenador quien vio futuro en mí. Me dijo que, si yo estaba dispuesto a entregarme al 100 por ciento, él buscaría la manera.

¿Qué puedes contarnos sobre la experiencia en Tokio 2020?

¿Quién me iba a decir tiempo atrás que yo iba a conocer Japón? – exclamó entre risas. – Especialmente para competir en unos juegos que se recordarán por siempre.

Debido a las medidas preventivas, no teníamos la libertad usual de conocer la ciudad. Aun así, no cambiaría la posibilidad de competir y reunirme con amigos de otros eventos internacionales por nada del mundo.

Lamentablemente mi desempeño no fue el mejor, debido a una lesión en mi brazo derecho. – explicó mirando hacia el suelo. – De no ser así, basado en los pronósticos de estas olimpiadas pude haber alcanzado el bronce con 215 o 217 kg.

Todavía no me encuentro al cien por ciento, prácticamente estoy empezando de cero. Un deportista que ha levantado 208 kg y termina con solo 181 kg, no está bien.

¡Pero solo faltan tres años para Francia! – añadió rápidamente entre risas.

Entonces, ¿aun en tus planes no figura la palabra retiro?

Por ahora no. – Aseguró. – Faltan solo tres años para que se celebren las paralimpiadas en Francia 2024. Mi objetivo es competir allí, y obtener mejores resultados.

Oniger es una de esas personas que trae alegría al lugar donde se encuentra. Se considera a sí mismo como alguien tranquilo y servicial y disfruta pasar tiempo con su familia y vecinos.

Verlo reír como niño mientras me mostraba cada una de sus medallas, o el brillo en sus ojos al narrar el especial recibimiento que le hicieron en su pueblo natal tras su regreso de Guadalajara en 2011, fueron razones suficientes para corroborar la nobleza, de uno de los más grandes del deporte paralímpico en Cuba.