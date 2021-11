Cárdenas: El arte pop de los cubanos

Autora: Rosely Pérez (Estudiante de Periodismo)

El arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida.

Vincet Van Gogh.

Todo comenzó con un hombre llamado Andy Warhol que decidió dibujar sus latas de sopa preferidas. Quizás si alguien le hubiese presagiado la envergadura que alcanzaría su obra, ni siquiera él mismo lo hubiese creído. Sin saberlo, Warhol inició una nueva tendencia artística, determinada a no pasar nunca de moda, pues su esencia, recae en lo actual y lo moderno. Con esta corriente, Warhol logró colocar valor en productos y cosas que antes no lo tenían, es así como, lo producido en masa, se volvió tendencia.

Para referirse al tema, en una ocasión, expresó:

“La Coca Cola se ha convertido en un símbolo, sabes que el Presidente la bebe y piensas que tú también puedes beberla. Una Cola es una Cola, y ningún dinero del mundo puede hacer que encuentres una mejor que la que bebe el mendigo de la esquina. Todas son la misma y todas son buenas. El Presidente lo sabe, el mendigo lo sabe, y tú lo sabes.”

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

El escritor y psicólogo John Storey, en su libro “Cultural Theory And Popular Culture” describe a la Cultura Pop como un conjunto de elementos culturales muy gustados y de baja calidad, que requieren de poco capital económico y casi ningún conocimiento de alta Cultura para ser producidos o consumidos. En resumen: Una Cultura creada en masa para las masas.

A la vez, existe un gran conflicto de intereses, pues, la Cultura creada en masas no es la Cultura creada por el pueblo, y requiere cada vez de más capital económico. Por ejemplo, en los éxitos de Hollywood se invierte cada vez más capital, el cual la mayoría de las veces no corresponde en calidad, mientras que “La noche estrellada” de Van Gogh es muy gustada y admirada por el público a la vez que goza de excelente calidad.

“La noche estrellada”, de Van Gogh

El psicólogo Travis Langley ha dedicado varios estudios a analizar la psicología de la Cultura Pop. Plantea que al hablar de Cultura no solo hablamos de entretenimiento o arte, hablamos de formas de pensar o de comunicar, de conocimientos y costumbres, así la cultura pop se vuelve algo que la mayoría tenemos en nuestras mentes.

Siendo esta algo que todos podemos reconocer, falta definir de dónde se desprende la mayoría: cosas en común entre las mentes de personas de diferentes países, y entre personas de un mismo país, pero de diferentes épocas. Así el término Cultura Pop se vuelve dependiente del tiempo y el espacio, lo cual, nos permite hablar de una Cultura Pop contemporánea, occidental o cubana, por citar un ejemplo.

En Cuba, los que bebemos Tu Kola ¿qué sabemos de Arte Pop?

Pudiera decirse que la Cultura Pop no está hecha para los cubanos, pues, para ser complacida exige un nivel de vida por encima de lo que cualquier trabajador asalariado puede permitirse. El arte popular plantea que todo lo que sea de hoy, ya es de ayer, forzándonos a velar por el mañana. Es el reflejo de una sociedad que se mueve a gran velocidad y que de ninguna forma camina a la par del subdesarrollo.

El pop no es solamente Madonna cantando “Like a virgen”, o Michael Jackson con sus maravillosos movimientos; es todo lo que existe a nuestro alrededor y de lo que no tenemos escapatoria, es lo actual, lo fresco.

Es ese muchacho que desea un pulóver de La casa de papel, o la niña que quiere el pelo azul como Karol G. Está en la música que escuchamos, la ropa que compramos y los productos televisivos que consumimos. Es ese último modelo de celular que tanto deseamos. Es todo lo nuevo, bonito y la mayoría de las veces, no tan barato, que tanto anhelamos sin siquiera saber por qué.

Teniendo en cuenta que siempre existirá algo más moderno, podemos ver la razón de que esta expresión artística se halle indiscutiblemente ligada al consumismo. Los cubanos estamos acostumbrados a lo duradero, he ahí el motivo del choque cultural, a pesar del cual, nos hemos adentrado poco a poco en esta tendencia.

Los costos de los nuevos productos son elevados, y aunque la mayoría de las veces no corresponden en calidad, el trabajador cubano decide adquirirlos. Frases como “es lo que se usa” son utilizadas como excusa, quizás para intentar explicarse a ellos mismos el motivo de estas decisiones.

¿Qué diría Marx si viera como una sociedad socialista sucumbe ciegamente ante el consumismo?

Año 2021, ¿UNA ERA POP?

La influencia de la Cultura Pop sobre nosotros se torna inminente, ni siquiera los intelectuales son capaces de escapar de ella. A más de 50 años de su surgimiento se mantiene estática y a la vez cambiante, lista para ser disfrutada.

Los jóvenes cubanos, así como otros millones alrededor del mundo, la han adoptado como suya, condicionado la pérdida de la identidad nacional y la globalización de la cultura.

Conversando con los “millenials”, término utilizado para describir a la población menor de 25 años, podemos apreciar como encuentran en la Cultura Pop una vía de escape a la rutina, volviéndolos capaces de olvidar sus temores y alentándolos a luchar por sus sueños. Este movimiento artístico representa para sus seguidores la expresión clara de que pueden conseguir todo lo que quieren si luchan por ello, alejándolos en muchas ocasiones de la realidad inmediata.

Para Yodelis Fernández, estudiante de Licenciatura en Derecho, la Cultura Pop es su forma de escape, una puerta abierta al mundo de los sueños y deseos por realizar. Ella explica cómo el consumo del Kpop le cambió la vida, pues, ha conocido a muchas personas desde que comenzó a consumir estos productos y gracias a este movimiento se siente integrada.

Según Amalia Vargas, estudiante de Cultura Física en la Universidad de Matanzas, el arte pop ha sido vital en su formación como ser social. Específicamente el consumo de la música pop norteamericana le ha proporcionado facilidades con el idioma Inglés, gracias a esto fue capaz de convalidar la asignatura en sus estudios superiores, además de ser una cualidad de gran importancia para su futuro desenvolvimiento profesional.

De una forma u otra estas personas logran rescatar lo positivo de la Cultura Pop dentro de nuestra sociedad, mientras, hay otros que nos muestran cuanto estamos a punto de ofrecer por mantenernos al corriente.

Greter Pérez, de 19 años de edad abandonó sus estudios al concluir el 12 grado. Sueña con vestir siempre a la moda y tener miles de seguidores en las redes sociales. Ella ve estos deseos como parte de un futuro a largo plazo.

Michel González, estudiante de Ingeniería Mecánica, cuenta que hace mucho tiempo dejó de consumir productos nacionales, tanto televisivos como musicales. Incluso se niega a comprar la ropa de las tiendas cubanas porque según él, no están a la moda.

Todo sea por la integración cultural

Diferentes son los jóvenes que incorporan la Cultura Pop en sus patrones sociales.

Andy García es un joven cardenense de 23 años de edad, guitarrista de la banda Influencia. Ellos tocan la llamada “música alternativa” que tanta aceptación goza en estos momentos. Al preguntarle sobre la influencia que la cultura pop ha tenido en su vida, Andy comenta que es significativa, pues según él, la consume habitualmente. Sin embargo, como músico este no es su género preferido, aunque es consciente de que él no toca para otros músicos, si no para el pueblo, y su trabajo es brindarle algo que les guste.

Entre sus mayores ídolos se encuentra John Mayer y se refiere a él como un maestro de la música comercial, capaz de fusionar la música pop con los blues. Confiesa que se siente aliviado de saber que algo se puede rescatar, dentro de aquello que muchos describen como banal y carente de sentimientos.

Recientemente han añadido a su grupo las tumbadoras, pues a pesar de hacer mayormente covers, ama el sonido de la música cubana, y estas aportan precisamente eso: cubanía.

¿Existirá una salida?

Si pudiéramos percibir que el Arte Pop es solo una amalgama de productos comerciales dirigidos al entretenimiento de las masas todo estaría bien, en cambio preferimos dejar volar nuestra imaginación. Adolescentes que quieren ser modelos de Victoria´s Secret y jóvenes que añoran ser futbolistas famosos, junto a mujeres que anhelan un galán de telenovela que llegue a removerles el piso y hombres que sueñan con ser millonarios de la noche al día, son las secuelas que nos quedan después de años de excesivo consumo de estos productos.

Una cultura que nos hace creer que lo diferente es lo erróneo.

Esta realidad subjetiva de ensueño lejos de hacernos felices contribuye a nuestra frustración como seres humanos. La sustitución mental de lo que se es por lo que se podría llegar a ser, deja un abismo de preguntas abiertas que bien podrían conducirnos por un camino de desengaño y amargura. La implantación de una idea fija y mecanizada de lo que es felicidad y la creencia de que si no se tiene exactamente eso por lo que soñamos estamos haciendo algo mal, no es más que una carga innecesaria en los hombros de todos aquellos que deciden ver la televisión en lugar de vivir la vida.