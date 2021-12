Cárdenas: A la ortografía también ponle corazón

Autora: Lisandra Vizo Luna

Hace unos días entré a un grupo de WhatsApp, esos que son de compra y venta, y si bien quedé sorprendida con los exorbitantes precios que por ese medio comercializan , fue igual mi reacción ante los errores o mejor dicho horrores ortográficos que allí vi.

Si bien la modalidad de abreviaturas , que se estilan principalmente en los chats de estas plataformas, nada tiene que ver con que a estas alturas algunas personas escriban zapato con S, vivienda con B y huevos sin H, por solo citar algunos ejemplos que resultan una aberración de la Lengua Materna.

Y confieso, errores similares vi más de una vez en ese grupo. Esto me hace reflexionar que existe un serio problema con la ortografía y a su vez, en el lenguaje a nivel masivo en esta ciudad, y digo ciudad, porque solo quiero enmarcarlo aquí, porque segura estoy que va más allá.

Entonces, muchos adultos cardenenses presentan graves dificultades en este aspecto, pero la matriz no radica en esta etapa de vida, sino en la niñez, cuando en las escuelas enseñan las primeras lecciones de la Lengua Española.

Es aquí donde se debe hacer énfasis en la ortografía de las palabras, para que así el infante no arrastre deficiencias por el resto de su vida.

El uso correcto de la Lengua Materna y a su vez de las normas ortográficas, es un tema que los centros educativos deben tener presente y trabajar en ello con prioridad. Se debe ser más exigentes con los estudiantes en este asunto, utilizar ejercicios que mejoren la ortografía, incentivar la lectura, método fundamental en esta cuestión, y promover actividades que retribuyan al adecuado uso del idioma español y sus normas.

Aunque para muchos la escritura de una palabra no representa relevancia, y solo debe ser entendida, los errores ortográficos deslucen e incluso minimizan el mensaje que se pretende dar. Por tales razones, es recomendable tener mayor cuidado con lo que escribimos, incluso la ortografía refleja nuestra personalidad y forma de ser. Una ortografía correcta hace que quienes nos lean perciban una personalidad agradable y positiva, mientras que si escribimos en abreviaturas o con errores, la idea reflejada será de una persona desorganizada, distante y con poco nivel intelectual.

Sin duda alguna quienes visiten estos grupos de compra y venta tanto en facebook como en WhatsApp, se le quitan las ganas de comprar zapatos con S y huevos sin H, ello sin pensar en los precio.