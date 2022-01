Desarrollan en Matanzas análisis del trabajo cultural (+ Fotos)

(Tomado de Radio 26)

Comenzó en horas de la mañana de este viernes, en la Sala de Conciertos José White, de la ciudad de Matanzas, el balance anual de trabajo de la Cultura en el 2021.

Yerlanis Junco, cantante de la Orquesta Miguel Faílde, interpreta el poema musicalizado «Me desordeno», como homenaje a la excelsa poetisa Carilda Oliver Labra en su centenario.

Confluyen en el encuentro autoridades políticas, gubernamentales y culturales de la provincia, así como una representación del Ministerio de Cultura y otras instituciones de carácter nacional.

A través de un resumen se rememoraron las principales celebraciones y acontecimientos en materia cultural del pasado 2021 .

La promotora cultura y directora del Proyecto Sociocultural «Maravillas de la Infancia, Cultivadores de Sueños», María Eugenia Romero García

En el inicio del análisis del informe presentado, Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura, se refirió al papel que debe desempeñar el sector matancero en la transformación social y sobre el perfeccionamiento y la superación del ámbito cultural matancero para este 2022.

Las principales personalidades de la cultura y directores de las instituciones en el territorio acuden a la cita para expresar inquietudes y planteamientos que perfeccionen la cultura en este año que comienza.

Por su parte, la promotora y directora del proyecto sociocultural «Maravillas de la Infancia, Cultivadores de Sueños», María Eugenia Romero García, enunció la necesidad de los proyectos de desarrollo local desde la línea sociocultural. «La cultura no debe permanecer separada de la economía», expresó.

Lien Rodríguez, joven cantautora yumurina.

Lien Rodríguez, joven cantautora yumurina, destacó la importancia de la Trova en Matanzas e insistió en que se requiere que se mantenga la atención gubernamental a las peñas del género para el 2022.

Bielka Cantillo, directora provincial de Patrimonio.

La directora provincial de Patrimonio, Bielka Cantillo, destacó en su intervención la labor patrimonial en conjunto con la Oficina del Conservador de la Ciudad durante el 2021. Además, argumentó sobre las proyecciones en cuanto a nuevas declaraciones y presupuestos para 2022.

Alfonsito Llorens, prestigioso cantante de la Atenas de Cuba.

Además, Alfonsito Llorens, prestigioso cantante de la Atenas de Cuba, expresa deficiencias actuales en el sector de la música relacionadas con la organización institucional, el presupuesto, entre otras.

Matanzas resulta una potencia musical en la Isla, Llorens felicita también a todos los músicos matanceros por el trabajo realizado en tiempos de pandemia y también a la dirección del teatro Sauto.

Ulises Rodríguez Febles

.

Omar Valiño, director de la BNJM

Ulises Rodríguez Febles, director de la Casa de la Memoria Escénica, dramatugo e investigador, dialogó sobre la realidad escénica y teatral matancera en tiempos de pandemia.

También suscribió el desafío que suponen las dificultades planteadas durante el encuentro y llamó al trabajo unido entre todos los artistas en pos del panorama cultural yumurino.

«Siento que no hemos perdido ni un minuto de tiempo», expresó el investigador Omar Valiño, director de la Biblioteca Nacional José Martí (BNJM) y representante del Ministerio de Cultura en el balance de trabajo de la dirección provincial de Cultura en Matanzas.

No obstante, fueron las palabras de Ethiel Faílde, director de la Orquesta Miguel Faílde y presidente de la Asociación de Danzoneros del mismo nombre, las que suscitaron mayor atención en la audiencia, y dieron paso a un profundo debate.

Ethiel destacó sentirse «muy orgulloso de ser matancero, de nuestra historia y nuestra cultura, también del talento que existe en esta ciudad, de su gente, lo que me enseñó mi madre y mis maestros, y ese orgullo hay que convertirlo en cosas concretas.

Quiso «agradecer la preocupación del Estado por la cultura, en particular por la música y los músicos, durante esta pandemia, que como sabemos no ha sido poca cosa.

«La existencia de La Failde se debe en buena medida al diálogo constante y el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura. Con luces y sombras, mejores y peores tiempos, pero es una verdad como un templo, que en un espacio como este siempre me gusta reconocer y más en el año de nuestro 10 aniversario. Diálogo que se ha vuelto imposible con la instancia municipal».

En sus palabras, el joven flautista señaló «la necesidad de más espacios de diálogo en la provincia, con la institución, sobre la vida cultural y social. Diálogo y análisis constantes, más sistemáticos, y también desde el compromiso de estar, aportar y hacer. Vivimos en tiempos muy complejos y como artistas e intelectuales tenemos que estar preocupados y ocupados de nuestra realidad local y nacional.

«Aprovechar mejor ese encuentro sistemático de las principales autoridades con la UNEAC y la AHS. Este debe ser un espacio creativo, de riguroso debate, de acciones de impacto, y de más creadores representados.

«Necesitamos crítica y rigor para la programación cultural de esta ciudad. Por ejemplo, solo dos: cualquiera no debería presentarse en el principal escenario de la provincia -hay otros espacios, el Sauto es un templo, es uno de los más grandes orgullos de esta ciudad- y no podemos ver fastuosos y caros montajes para presentaciones puntuales del movimiento de artistas aficionados cuando los principales eventos y artistas de la ciudad no pueden contar con esos recursos; y eso no significa ninguna mirada peyorativa al trabajo con los aficionados-. Hay que ser coherentes y respetar a los públicos y jerarquías artísticas.

«La situación de la Empresa de la Música Rafael Somavilla no merece ni una palabra más. Requiere de una radical renovación. Hay muchas respuestas a situaciones complejas que demoran demasiado y que explotarán en el nuevo panorama, sin la protección salarial y ante el nuevo escenario de comercialización de la música.

«El contexto es complejo y de mucha incertidumbre para la vida de todos y también del artista en esta próxima etapa. Pandemia, ordenamiento, inflación, los nuevos espacios que administra el sector no estatal, el turismo que busca abaratar costos y casi siempre el buen arte es de lo primero que prescinde. En ese contexto, impedir la distorsión de las jerarquías artísticas, lograr un equilibrio entre la lógica del mercado y la política cultural, velar siempre por la calidad por nuestro patrimonio, denunciar, dialogar, mostrar buenos ejemplos. Todo eso debe tener una expresión en la programación.

«Las decisiones de programación, lo que implique recursos del estado en el

ámbito de la cultura deben hacerse del modo más conciliado y transparente posible. Los Consejos Asesores de cada institución son vitales en esta etapa difícil, que representen el pensamiento colectivo y lo mejor de la creación en la provincia y municipios.

«Sigue siendo un asunto pendiente, ¿qué ve el turismo en Varadero? ¿En Matanzas? ?Es el reflejo de la cultura que queremos?

«Debemos sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio, darle mayor presencia en nuestra ciudad, y provincia. Carilda, Failde, Pérez Prado. Que den nombre a calles e instituciones, por ejemplo, el nombre de la escuela de arte, y hacen falta estatuas, tarjas, obras de arte.

«Está también el asunto de las redes sociales. No es publicar por publicar, debemos prepararnos para hacer un mejor uso de ellas, para lograr un mayor alcance. Las redes sociales pueden ser una herramienta, no son el centro de nuestro quehacer, no sustituirán nunca la programación, la labor con los públicos, los artistas, desde las instituciones.

De paso creo que debemos dedicar un espacio concreto al uso que hacemos de nuestros medios locales, los tradicionales. Hay malas prácticas que deben ser cambiadas.

«Y a los artistas, a hacer lo que nos toca: crear, aportar desde el arte y el compromiso, desterrar la actitud de “francotirador”. A muchos la protección salarial los acomodó. Sin ensayos, sin estudiar, sin estar listos para la reapertura. Hay que ver y reconocer a quienes se han mantenido haciendo, abriendo caminos durante estos tiempos difíciles y no esperando el salario tranquilamente. Hay que sacar lecciones también de ahí.

«Hay que hacer, más que decir, o mejor: hay que hacer, demostrar y decir. La calidad es importante. Danzoneando no sale en horario estelar en Cubavisión por indicación de un ministro o el presidente. Es por lo que representa y la puesta en pantalla, por la calidad de todos los factores que intervienen. No es solamente un espacio para la Faílde y quien lo vea así sufre de miopía o ve lo que le conviene. Ese es apenas un camino, no EL CAMINO, es un camino y una demostración de que se puede hacer defensa del patrimonio y de la Cultura. Entonces vamos a hacer todos y cada uno desde nuestro pedazo, con nuestras herramientas y capacidades.

«Propongo que trabajemos con vehemencia para que Matanzas sea declarada ciudad creativa de la literatura y la música. Unámonos.»

Por su parte, Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música, ratificó el conocimiento de las deficiencias mantenidas por el CPME Rafael Somavilla y denunciadas por algunos de los artistas presentes en el Balance Anual de Trabajo de la Cultura en Matanzas 2021. «Una de las Empresas con mayores dificultades del país», expresó.

Entre las problemáticas fundamentales resaltó el tema de la contratación. Resulta necesario diversificar las fuentes de empleo, puesto que el turismo es un sector incapaz de garantizar trabajo a todos los artistas, aunque gran cantidad de ellos laboran en él debido a la demanda que genera Varadero, mayor polo turístico de Sol y playa del país.

Desde la Empresa debe realizarse un ejercicio real de programación; también constituye una necesidad la de formar cuadros que conozcan de la industria y sepan manejar eficientemente una empresa de la música; velar por el trabajo de los artistas contratados.

El Instituto Cubano de la Música (ICM) insta a gestionar los problemas también desde los propios territorios, a crear Consejos Técnicos y asesores que con la ayuda de los propios artistas garanticen o bien hagan más viable el funcionamiento de la institución.

Indira Fajardo también recalcó la importancia de valorar el trabajo de los músicos y de brindar oportunidades de crecimiento para los aficionados.

Actualmente el ICM se encuentra en un proceso de perfeccionamiento en el sector empresarial de la música que traerá consigo muchísimas ventajas -como por ejemplo, que un músico pueda ejercer profesionalmente sin la necesidad de pertenecer a ninguna empresa, entre otras-.

«Una vez concluido este proceso se socializará a través de los medios de prensa y otras vías de difusión», aseguró Fajardo.

Susely Morfa, Miembro del Buró Provincial del Partido en Matanzas, en las palabras de clausura reconoció el trabajo de la Dirección Provincial de Cultura y de otras instituciones culturales vinculadas, como la Asociación Hermanos Saíz.

Planteó, además, que la cultura en la provincia presenta dos retos fundamentales: aterrizar las proyecciones en acciones, y ejecutar estas últimas de manera genuina. Llamó también a emancipar la participación de los artistas para lograr mejores resultados: «Hay amor, sencillez, ética y humildad extraordinaria», expresó.