Eurodiputados denuncian bloqueo y campañas contra Cuba

(Texto: PL) (Foto: ACN)

Los efectos extraterritoriales del bloqueo de Estados Unidos y las campañas difamatorias contra Cuba fueron denunciados en esta capital por eurodiputados de visita en la isla.

El bloqueo de Washington vulnera los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba pero también los de otras naciones afirmaron en conferencia de prensa Sira Rego, vicepresidenta del grupo La Izquierda del Parlamento Europeo, y Manu Pineda, vicepresidente del grupo de amistad con Cuba en ese órgano legislativo.

Ambos forman parte de un grupo de nueve parlamentarios que cumplimentan una visita oficial a la nación caribeña por invitación de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Rego subrayó que es necesario acabar con esa política impuesta por Washington y de cuya instauración oficial se cumplieron hace dos días 60 años, aunque las presiones comenzaron desde el triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959.

Por su parte, Manu Pineda señaló al respecto que el bloqueo genera serias afectaciones en todos los campos que deterioran la calidad de vida de los cubanos, pero esto también se proyecta sobre los ciudadanos de otras naciones.

Explicó que, por ejemplo, en Cuba producen medicamentos que mejoran la salud y la vida de las personas como los que ayudan a combatir el Alzheimer o a curar las afecciones del pie diabético.

Sin embargo, a causa del bloqueo se le hace prácticamente imposible a muchas personas acceder a esos fármacos que mejorarían la calidad de vida incluso de millones de europeos, dijo.

Igualmente, ambos criticaron que los grupos de extrema derecha pretenden imponer en el Parlamento Europeo la agenda de Estados Unidos contra Cuba.

Pineda señaló que la extrema derecha insiste en desatar campañas contra Cuba al igual que en otros momentos lo han hecho contra Venezuela o Nicaragua, siguiendo los patrones de la política estadounidense.

Sin embargo, evitan condenar las violaciones de derechos humanos y masacres en Colombia, ni la situación de miles de migrantes que tratan de llegar a Europa o cómo solucionar la situación de millones de niños que hoy duermen en las calles en todo el mundo, “y ninguno de ellos es cubano”, dijo.

Añadió que ahora intentan generar una campaña sobre la presencia de niños en las cárceles cubanas, sin basamento alguno, pero no hablan sobre los miles de menores que se encuentran presos en Estados Unidos, algunos condenados incluso a cadena perpetua.

Al respecto, advirtió que el gobierno de Cuba no tiene que demostrar que no hay niños en las prisiones cubanas, sino que quienes lo acusan de ello deben presentar las pruebas que lo confirmen, lo cual -aseguró- no han podido hacer.

Por su parte, Sira Rego señaló que determinadas campañas de la derecha europea están montadas a partir de rumores y noticias falsas (fake news).

Expresó que Cuba es objetivo de esa propaganda porque la isla “representa un movimiento contrahegemónico que no sienta nada bien a los sectores políticos de derecha”, más cuando millones de personas en el mundo ven en la isla un modelo social que constituye una real alternativa.

Ambos eurodiputados aseguraron haber cumplido durante los días en Cuba una muy cargada agenda que los llevó por las provincias de La Habana, Matanzas y Mayabeque donde pudieron sostener encuentros y diálogos con las autoridades y personas de los más amplios sectores.