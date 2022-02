La leche y sus avatares

(Tomado de Radio 26)

Cada vez que vamos a analizar una situación del país, queramos o no, está presente el bloqueo a Cuba. Hoy voy a tratar de acercarme al renglón leche, un producto vital para enfermos, embarazadas, niños, en fin, para todos.

Hasta hace muy poco tiempo el país importaba grandes cantidades de leche en polvo, lo que se ha visto limitado por el cerco económico-financiero y por el creciente incremento de los precios a escala internacional, provocado en muchos casos por la Covid-19.

La capacidad productiva del país ha decrecido paulatinamente por verse afectada la compra de pienso y materias primas para la elaboración del alimento animal en el país. Todos sabemos que si la vaca no come, no produce leche y nuestra masa ganadera tiene una alimentación por debajo del índice necesario.

Entre las 63 medidas establecidas para la Agricultura está el tratamiento a seguir con la producción lechera, lo que mucho tiene que ver con nuestra dedicación y determinación de cumplir con el llamado y la necesidad de suplir lo que provoca el bloqueo.

Una de estas medidas es la eliminación de los impagos, elemento que provoca inconformidad en los productores y negativa a la entrega del producto, para tener solo una idea de lo que puede provocar este mal trabajo.

En estos momentos en la provincia de Matanzas hay un atraso del pago de dos meses. Este mal proceder además genera descontento, desconfianza e incumplimientos de acopio del producto, todo lo que repercute en la entrega de leche a los necesitados.

A esto se añade que estamos en época de sequía y frío, donde el alimento escasea. Aquí confluyen dos grandes problemas, el primero ya visto, provocado por el bloqueo, y el segundo es muy nuestro, en el que los productores de leche no se preparan para este período, que todos conocemos ocurre en los mismos meses del año.

Si a esto le sumamos que desde noviembre del año pasado la Empresa Láctea de Matanzas (ECIL) tenía que haber concluido la contratación del 2022 y ya entrado febrero no se ha terminado, entonces no existe cifra determinada para acopiar, por lo que los productores están sin control, supongo yo. Hay quienes piensan que la Empresa Láctea de la provincia no se preparó todo lo que requería para enfrentar los cambios de precios y otras normativas.

Considero que para combatir los estragos del bloqueo debemos prepararnos con mayor rigor y como si fuera una enfermedad endémica, aprender a convivir con él, aunque la lucha debe seguir por su eliminación.