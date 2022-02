Cárdenas: Infantes más protegidos en el Código de las Familias Cubanas

Autora: Chavely Dávila Dávila

Las relaciones parentales y otras instituciones de guarda y protección se encuentra entre los temas más debatidos en las asambleas de consulta popular sobre el nuevo Código de las Familias.

Un asunto tan sensible es lógico que genere opiniones a diario, opuestas principalmente, en lo que corresponde a los derechos de niños,niñas y adolescentes. No por casualidad dentro y fuera de las redes sociales existen discursos que incentivan las contradicciones como resulta ser el más reciente.

Sostiene que en el anteproyecto los menores de edad pasan a ser propiedad del estado cubano y ante el irrespeto a sus derechos pueden quitar la custodia a sus padres.

Quienes no han leído el anteproyecto o no están de acuerdo con lo que propone, se hacen eco de estos comentarios pero, las personas que lo han estudiado, saben que el Código de las Familias protege la maternidad y la paternidad así como la promoción a su desarrollo responsable en sinergia con el respeto hacia sus hijos.

Escuchar y entender a los niños y niñas no significa consentir caprichos, no quiere decir dejarlos al libre albedrío. Ninguna institución legal nos va a quitar a nuestros hijos por una nalgada cuando no quiera hacer sus deberes, tampoco lo harán cuando nos neguemos a dejarlos salir con sus amistades.

Reconocer y conceder legalmente derechos a unos no significa quitarlos a quien los tiene, ni imponerlos. La novedosa propuesta quiere desterrar de las familias cubanas las situaciones de violencia física o psicológica contra los infantes y que la guía de sus padres esté basada en el amor, el fortalecimiento de los valores, la protección y la tolerancia.

No repliquemos comentarios que en su afán de dividirnos crean situaciones de terror como las que llevaron en los años 60 a la inhumana Operación Peter pan. En ella, los padres cubanos enviaron a sus pequeños hacia Miami y España, sin acompañantes, porque las campañas anticubanas expresaban que el gobierno revolucionaria les quitaría a los hijos, privándolos de la patria potestad. Ellos sí perdieron a sus hijos, muchas de estas familias nunca volvieron a reencontrarse.