Recuerdan a Biden promesa electoral sobre inmigrantes

Tomado de Prensa Latina

El movimiento por una reforma migratoria en Estados Unidos tocará en la mañana de hoy las puertas de la Casa Blanca para recordar al presidente Joe Biden que su promesa electoral languidece en el Congreso.

Esta jornada, Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, fue seleccionada por activistas para celebrar “Un día sin inmigrantes” en varias ciudades estadounidenses, que culminarán en un mitin frente a la mansión presidencial a las 10:00, hora local.

Durante la jornada miles de negocios y restaurantes, además de varios colegios, participarán a nivel nacional en el movimiento para presionar al Congreso y a Biden por la reforma migratoria y la protección de los sin papeles.

Según activistas citados por el diario californiano La Opinión, la acción ocurre cuando hay un proceso electoral en noviembre y los políticos deben ser conscientes de que la inmigración es un tema clave.

Los organizadores de la protesta, aunque estarán en Washington, dijeron que esta se extenderá por todo el país y se hará sentir en más de 15 ciudades a nivel nacional como Washington, Nueva York, Chicago, Houston, Dallas, San José, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Denver, Boston y Filadelfia.

La cantidad de gente que atienda la convocatoria de este lunes determinará los siguientes pasos del movimiento, el cual pretende mantenerse independiente, pero colaboraciones con organizaciones.

«Se espera que a nivel nacional, la comunidad inmigrante y sus aliados no concurran al trabajo, no irán a la escuela y no gastarán dinero en un esfuerzo por tener un impacto económico y mostrarle al país la importancia de los inmigrantes”, dijeron fuentes del movimiento.

Según informes, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida llevará a cabo una manifestación este lunes en Orlando para demostrar apoyo y respeto a la comunidad inmigrante y exigir al gobierno la aprobación de una reforma migratoria para los 11 millones de indocumentados que están en la sombra.