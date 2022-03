Informe de Balance de la Asamblea Provincial del Partido Matanzas (Mazo 2022)

Compañeras y compañeros:

A pocas horas de abrir una de las páginas de la historia que engalana de heroismo a nuestra patria, con el compromiso de ser fieles a las ideas defendidas por los jóvenes del Directorio Revolucionario que liderados por José Antonio Echeverría emprendieron el asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj el 13 de marzo de 1957, acción que conmocionó la conciencia de nuestro pueblo, tiene lugar la Asamblea Provincial del Partido, que con espíritu crítico analizará los resultados alcanzados en la implementación de las Ideas, Conceptos y Directrices del Octavo Congreso del Partido y los retos para seguir avanzando en el camino hacia un Socialismo, más próspero y sostenible, tomando como referencia la consulta realizada sobre los temas a evaluar que abarcaron a más de 3 200 matanceros.

El trabajo del Partido en el mandato que concluye se desarrolló en un contexto complejo, caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo genocida del Gobierno de los Estados Unidos y su negativo impacto en la economía nacional, el incremento de la subversión política Ideológica, la tensa situación energética derivada del déficit de combustibles y carencias de alimentos, medicamentos y otros insumos, así como el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, a lo que se añaden la creciente heterogeneidad de la sociedad, las exigencias derivadas de la actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, problemas objetivos para su implementación y factores subjetivos que limitan su avance, todo lo cual ha configurado un escenario distinto para la organización partidista.

El cumplimento de la Estrategia Económica y Social del Partido y la Revolución ha sido objeto de atención por parte del Comité Provincial del Partido y sus cuadros, junto al Gobierno, entidades, la UJC y organizaciones de masas, los cuales han brindado seguimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, los macro programas diseñados por el gobierno central, el Plan de Ordenamiento Territorial y la Estrategia de Desarrollo Territorial.

Como resultado del actuar integrado, la provincia transitó con un comportamiento favorable de los principales indicadores económicos en el quinquenio, aunque con impactos negativos en los dos últimos años, han estado presentes problemas subjetivos relacionados con la débil exigencia de los consejos de la administración municipales para el funcionamiento de las comisiones territoriales de la economía, falta de completamiento de los aparatos económicos de las entidades y en los órganos globales de la economía, inestabilidad en cargos principales de algunos municipios, debilidades en la preparación técnica de funcionarios y trabajadores para ejercer los cargos, incorrecta contratación entre las entidades, insuficiencias en el control interno y poca integralidad en los análisis de los consejos de dirección, que denotan debilidades en el actuar de los burós municipales del Partido, que no logran la influencia que se requiere con la participación de sus miembros en estos escenarios.

A ello se suman otras insuficiencias de carácter objetivo, condicionadas por el déficit de portadores energéticos, factores climatológicos, carencias de paquetes tecnológicos y materias primas, así como los bajos rendimientos agrícolas, que influyó en el incumplimiento de lo planificado en organismos como el MINAGRI, con diez empresas con pérdidas, AZCUBA y de empresas subordinadas al Poder Popular. Del mismo modo, estas dificultades influyeron en la no satisfacción en la población de la demanda de productos de primera necesidad como el huevo, maíz, cítrico, conserva de vegetales, leche de vaca, arroz consumo, carne porcina, frijoles, la madera acerrada y ofertas gastronómicas.

El análisis del Boletín Especial “Necesidad de fomentar una real voluntad y vocación exportadora”, favoreció el contacto directo y oportuno con directivos y trabajadores en los lugares y centros donde se producen los bienes o servicios y posibilitó incrementar los niveles de exportación, aunque no se cumple el plan en algunos organismos de la provincia. Incidieron el incumplimiento de la producción de azúcar, la disminución de la entrega de chatarra por parte de las empresas, no cumplimiento de las inversiones dirigidas a las exportaciones y la disminución de los servicios médicos.

En el período se destaca el sobrecumplimiento en la producción histórica en renglones como la miel de abeja y el carbón. Asimismo el incremento de los rubros exportables en el mapa de la provincia y la creación del Departamento de Colaboración e Inversión e Extranjera en el Gobierno, que contribuye a transformar las insuficiencias presentes en este sentido.

En la actividad presupuestada, se ha elevado el completamiento del personal de las áreas económicas a partir de la decisión del incremento salarial, se ha dirigido la atención al mejoramiento de las condiciones y la preparación de técnicos, especialistas y directivos. La provincia sobre cumple la recaudación de los ingresos al presupuesto del estado, pero incumple los ingresos cedidos que sustentan el gasto en los municipios, con incidencia en Matanzas, Martí, Pedro Betancourt, Ciénaga de Zapata, Jagüey Grande, Calimete y Los Arabos, por no presentar deudas con la circulación mercantil.

Fue débil la exigencia en el sector del Comercio y la Gastronomía para la mejor utilización de la posibilidad de incorporar la autogestión en las unidades del sector, el incremento de las ofertas derivadas de elaboraciones propias, unido al perfeccionamiento de las políticas aprobadas para el organismo, en lo cual no se logra el resultado esperado, motivado fundamentalmente por debilidades con la selección de administradores capaces, preparados y comprometidos con brindar un servicio de calidad al pueblo.

Se ha fortalecido la atención a las cuentas por cobrar y pagar, las que presentan una disminución con relación a períodos anteriores, aunque persisten saldos envejecidos como resultado de la no correcta utilización de los contratos, una insuficiente gestión de cobros, la falta de completamiento de las plantillas y la limitada exigencia de los directivos.

Todos los municipios aprobaron la estrategia de desarrollo territorial, encontrándose en proceso de confección la de la provincia, donde las principales líneas estratégicas identificadas son la producción de alimentos, de materiales de la construcción, energía renovable, gestión cultural, patrimonio e identidad y desarrollo del turismo local.

Para lograr el protagonismo que demanda la actividad económica, es necesario desterrar los vestigios de formalismos que prevalecen en las estructuras de dirección del Poder Popular, donde se evalúa mensualmente el comportamiento de los principales indicadores, pero no se logra un adecuado aseguramiento al tema, los informes carecen de valoraciones, con predominio de datos estadísticos y en muchos casos, los acuerdos no transforman los problemas. Por otra parte, no se ha logrado que la política de otorgamiento de mayor autonomía a los municipios impacte de manera favorable en los indicadores de desarrollo de los territorios.

El sistema empresarial acogió favorablemente la implementación de las 43 medidas para avanzar en su perfeccionamiento. En esta etapa se han fortalecido las facultades de decisión y administración del capital de trabajo y las relaciones con el sector no estatal, se avanza en los encadenamientos productivos y los vínculos con las universidades, centros de investigación y en el desarrollo de nuevos productos.

No obstante, ha faltado sagacidad para minimizar los efectos de las limitaciones de recursos materiales y financieros, interactuar con mayor dinamismo con los actores que conforman el entorno económico, se evidencia falta de conocimiento por los miembros de los consejos de dirección y los trabajadores. Se hace necesario sistematizar las acciones de capacitación a las empresas en lo referido a sus facultades, el desarrollo territorial y las oportunidades de las exportaciones, la colaboración y las inversiones extranjeras, así mismo establecer rondas de negocios en el territorio, asunto que ha sido impulsando por el Comité Provincial, pero requieren de un mayor control en las estructuras de los municipios.

No se ha logrado que las reuniones de los núcleos y de las secciones sindicales contribuyan a la objetividad de la planificación, que favorezca el cumplimiento de utilidades, el uso del contrato como instrumento esencial de la gestión económica y la elaboración de las fichas de costo, todo lo cual, unido a las distorsiones en la aplicación de los sistemas de pago y la necesidad de incentivar la participación real de los colectivos laborales en la conformación de los planes, deberá ser atendido con mayor rigor.

El sector no estatal y otras formas de gestión, han tenido una dinámica creciente en la actividad económica de los últimos cinco años, hacia ellas se ha fortalecido la atención con la constitución de organizaciones de base del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, así como en la afiliación a sus sindicatos. Se debe priorizar el acercamiento a las preocupaciones y necesidades de los trabajadores en función de aunar a los factores que intervienen en esta actividad. Los grupos multidisciplinarios, dirigidos por el Gobierno, aunque se reúnen, evidencian fallas organizativas y de control, lo que genera debilidades en el enfrentamiento a ilegalidades, montos elevados de deudas tributarias, subdeclaración de impuestos e insuficiente afiliación en sectores como el Transporte y el Turismo.

El Comité Provincial del Partido, de conjunto con el Gobierno ha sistematizado el seguimiento a las medidas de la Tarea Ordenamiento. En esta dirección se impone la necesidad de emprender acciones más dinámicas y efectivas por parte de las organizaciones de base del Partido y la fiscalización del cumplimiento de lo orientado en la política de formación de los precios y el enfrentamiento a la inflación, cuestiones demandadas por la población que requieren aprovechar las experiencias de la participación popular y perfeccionar el trabajo político ideológico con los productores de bienes y servicios, donde la CTC y la ANAP deberán multiplicar su accionar.

El proceso inversionista es uno de los programas que hay que seguir atendiendo para avanzar a la velocidad y eficiencia que se necesita. Si bien el cumplimiento del mismo se vio afectado por razones objetivas, aún persisten falta de control y exigencia con los contratos y problemas de calidad en la terminación de las obras, teniendo en cuenta la insuficiente influencia de los inversionistas en el proceso de ejecución y control de las mismas.

El programa de la vivienda en el 2021 se incumplió en 153 casas con relación al programa previsto, aunque se logró sobrecumplir lo planificado para la conservación y rehabilitación de edificios, la rehabilitación integral y las acciones constructivas en las ciudadelas. Se fue más riguroso y oportuno con las violaciones de proyectos y las normas para el empleo de recursos, pero la calidad constructiva, constituye una deuda del sector que demanda mayor seguimiento.

El uso del presupuesto asignado para el otorgamiento de financiamiento destinado al programa de subsidios se ha perfeccionado, aunque persisten dificultades asociadas a la falta de agilidad en su entrega y el cumplimiento de los requisitos establecidos al respecto, así como debilidades en el apoyo de las estructuras de las organizaciones de masas y organismos designados para impulsar la culminación de obras a los beneficiados por el programa.

Como parte del programa de atención a la dinámica demográfica se realizó un levantamiento de las madres con tres o más hijos, del cual aún existen 792 con necesidades de viviendas, lo que demanda incrementar la producción de materiales locales que permitan disponer de los elementos constructivos requeridos para materializar el propósito de contribuir al mejoramiento efectivo de sus condiciones de vida.

El Turismo ha sido uno de los sectores más afectados en los dos últimos años, a partir de las medidas internacionales derivadas del enfrentamiento a la COVID-19, relacionadas con el cierre de fronteras y las propias del país para minimizar los efectos de la pandemia, quedando interruptos más de 6 000 trabajadores que se insertaron en otros sectores de la sociedad. Se abanderaron 14 brigadas Elpidio Casimiro Sosa González que realizaron trabajos en la zona roja del Hospital Faustino Pérez y llevaron alimentos a domicilios, los Hoteles Kawama, Canimao, Cuatro Palmas, Tortuga, Puntarena, Playa Caleta y Playa Larga y dos bases de campismo se habilitan como centros de aislamientos y hospitales y se apoyaron las inversiones y mantenimiento en las instalaciones, con acciones de mejoras en Plaza América, inversión del Oasis y el nuevo producto Boulevard, entre otros.

La informatización como uno de los pilares definidos en el Octavo Congreso del Partido ha recibido una atención diferenciada. Se crearon seis grupos de trabajo que son atendidos por el Gobierno y cuentan con el acompañamiento del Partido, se avanza en la activación de líneas móviles, datos en servicios, en los órganos y organismos, 138 áreas WIFI de navegación y la utilización de pagos por Transfermóvil, ENZONA y el empleo de cajas extras en diferentes sectores para prestar mejor servicio a la población a partir de la limitación de cajeros automáticos.

Impulsar la producción de alimentos en los últimos cinco años ha sido una tarea de alta prioridad, dirigida a elevar el abastecimiento de la población y disminuir paulatinamente las importaciones. Desde la celebración del VII Congreso del Partido los niveles de siembra han crecido hasta alcanzar las 40 000 Hectáreas por año, de las cuales, poco más del 50% sustituyen importaciones, aún cuando no se satisface la demanda. Crece la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo para el fomento de ganado mayor y cultivos varios, con un impacto favorable en producciones como la leche, el arroz, frijoles, viandas y frutales, aunque existen reservas para resultados superiores.

El programa de autoabastecimiento municipal no ha avanzado lo necesario, persisten insuficiencias en la cadena productiva al no lograrse una correcta contratación de las producciones, lo que ha provocado brechas para las ilegalidades, con desvíos hacia otros destinos. Se están explotando siete polos productivos con un seguimiento sistemático del Comité Provincial del Partido, su equipo de funcionarios y el Poder Popular con el propósito de elevar sus resultados a partir de las potencialidades que poseen.

Se requiere incrementar la producción de semillas en las fincas y bancos identificados, así como las labores agro técnicas en las áreas sembradas, que incluye la aplicación de materia orgánica, aprovechar al máximo la época de primavera y preservar alimentos para la campaña de seca, principalmente en la ganadería y garantizar que se cumpla el programa de siembra diferenciado con el objetivo de contribuir a la autosuficiencia alimentaria durante el año.

Por otra parte, el propósito de lograr los cinco kilogramos de proteínas por habitantes dista de alcanzar los resultados esperados. Los módulos pecuarios no muestran un desarrollo sostenido que permita materializar dicho objetivo, faltando exigencia por parte de los comités municipales del Partido y organizaciones de base para impulsar su desarrollo, a lo que se une la necesidad de lograr un mayor control sobre la producción y destino de la leche, prestar atención diferenciada a los ganaderos de avanzada y a los de menos resultados, fortalecer la labor de las organizaciones de masas en función del aprovechamiento de los patios y parcelas y estimular que cada centro de trabajo cuente con su propio espacio para producir hortalizas u otros productos que tributen al beneficio colectivo.

En razón de sustituir importaciones, se han logrado incrementos en los volúmenes de entrega de frijol con relación a lo que se alcanzaba en el 2016 y las entregas de arroz consumo han crecido en un 40%, aunque distante de lo que se necesita; situación similar a la de maíz seco para la alimentación animal.

Las entregas al turismo, a partir de la participación directa de las bases productivas en la gestión de comercialización se incrementan y la satisfacción alcanza el 75%. Para completar la demanda se requiere potenciar los productores que están vinculados directamente a la tarea, elevar el rendimiento en los cultivos protegidos, lograr el completamiento productivo del Zeopónico de Cárdenas y elaborar un programa de siembra que dé respuesta a todos los surtidos de manera permanente.

En función de conseguir financiamiento externo, se continúan incrementando por año, las áreas de tabaco y se logran exportar más de 100 toneladas de producciones agrícolas. En este empeño, se creó el polo en la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, con un fuerte proceso inversionista para garantizar el encadenamiento productivo.

Se requiere consolidar la aplicación de las 63 medidas para el perfeccionamiento de la agricultura, que garantice la concreción del Plan de Soberanía Alimentaria. En el debate efectuado con los productores se puso de manifiesto desconocimiento por parte de algunos campesinos y juntas directivas del contenido de las mismas, dificultades con la materialización de procesos bancarios para el cobro de productos vendidos en moneda libremente convertible, principalmente leche y carne, debilidades en el funcionamiento de los comités de contratación y comercialización y con la calidad del asesoramiento jurídico a la base productiva, asuntos que demandan mayor efectividad de los métodos de control que aplican los comités municipales del Partido.

Por la repercusión del sector campesino en la economía matancera, la ANAP y sus organizaciones de base necesitan concretar los debates en las asambleas de asociados que tributen a resultados superiores e impregnen un mayor dinamismo a los movimientos productivos, elevar el compromiso para desarrollar todo el potencial en las fincas, incentivar la utilización de la ciencia en el campo y lograr una adecuada rotación de los cultivos con la utilización de medios biológicos y abonos orgánicos, que propicien producciones de alta calidad, así como elevar la exigencia con los incumplidores de los indicadores productivos.

El perfeccionamiento del programa cañero-azucarero, ha constituido prioridad en la labor partidista. Se instrumentaron los aseguramientos políticos para lograr de la actual zafra, resultados superiores, con tareas asignadas a los miembros del Buró Provincial del Partido, a los coordinadores de programas del Gobierno y cuadros centro de las organizaciones de masas para el apadrinamiento a los mismos, práctica que se debe sistematizar por las instancias municipales.

Como parte de los cambios de estructura en el sector azucarero se constituyeron cuatro empresas agroindustriales, responsabilizadas con garantizar la recuperación paulatina a partir del decrecimiento de los rendimientos durante los últimos cinco años, debido a los incumplimientos en los planes de siembra, deficiencias en las atenciones culturales a la caña y escasez de recursos como fertilizantes y hormonales.

A pesar de las acciones realizadas, la industria no logra los niveles de eficiencia requeridos, la producción de azúcar decreció, respecto al año anterior, impactada por el déficit de recursos y la falta de combustible en la última zafra, unido al bajo aprovechamiento de la norma potencial y al alto tiempo perdido. Las empresas del sector, tendrán que asumir el reto de aprovechar las múltiples facultades y facilidades otorgadas para diversificar sus derivados, agregarles valor, generar nuevas producciones y actividades, ayudar a revitalizar sus comunidades, crear proyectos de desarrollo y hacerse competitivas, correspondiendo a las estructuras partidistas, impulsar y controlar el cumplimiento de las medidas aprobadas y contribuir al encadenamiento productivo en los propios municipios.

Se avanza en la integración del sistema de ciencia, tecnología e innovación a partir del funcionamiento del polo científico productivo. Se creó la Filial Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba y el Parque Científico Tecnológico y culminó con buenos resultados el plan de estado de enfrentamiento al cambio climático, destacándose el programa de mejoras de las playas, el rehúso de agua, sistema de drenaje en la Ciénaga de Zapata y obras de protección de la Termoeléctrica Antonio Guiteras. Además se constituyó el Consejo de Ciencias Sociales.

El Comité Provincial del Partido ha mantenido en su sistema de trabajo los espacios de intercambio con artistas, maestros y profesores, periodistas, intelectuales, campesinos y otros sectores de la sociedad y en la conducción del trabajo de los coordinadores políticos para que logren concentrar su labor de aglutinar y cohesionar a las organizaciones y fuerzas revolucionarias que actúan en el consejo popular.

Para impulsar el desarrollo económico y social, la provincia crece en sus militantes y organizaciones de base, con potencialidades que permiten continuar incorporando obreros, campesinos y técnicos a las filas.

En la política de cuadros se aprecian notables avances en la promoción de mujeres, negros y mulatos y se reduce la edad promedio de los que están en función. Constituye una prioridad, un trabajo más sostenido y efectivo en la selección y preparación de las reservas.

En el centro de la labor seguirá la atención a la Unión de Jóvenes Comunistas, con intencionalidad, creatividad y sistematicidad en este sentido. El diálogo entre militantes de ambas organizaciones tiene que ser constante, cercano y orientado a que formen parte de las transformaciones que se llevan a cabo.

En el sector de la Educación mejora la cobertura docente, siendo una prioridad el cumplimiento del ingreso a las escuelas pedagógicas y la incorporación de docentes de nivel medio superior a la licenciatura, las acciones del trabajo preventivo educativo desde la concepción del sistema de trabajo metodológico, la superación y la utilización de métodos científicos.

En la Salud Pública las principales acciones se han dirigido al enfrentamiento a la Covid y al programa materno infantil, que no registra muertes maternas ni de infantes. Se ha potenciado el completamiento de médicos y enfermeros en los consultorios médicos y la solución de los que abarcan más de 1 500 habitantes y otros que comparten locales. La atención secundaria ha recibido el apoyo directo de los organismos a sus salas, tarea que se sistematiza a la par del fortalecimiento de la dirección provincial del organismo y sus estructuras en los municipios, incluyendo el completamiento de los grupos básicos de trabajo.

En la preparación política e ideológica de militantes, trabajadores y población en general para contribuir a este combate, se aprecia mayor sistematicidad. Las acciones desarrolladas han propiciado la creación de espacios de información y vínculo directo con el pueblo en los barrios, con la implicación de todas las organizaciones, en función del mantenimiento del estado político moral de la población.

Ha constituido prioridad, estimular y fortalecer el conocimiento del ideario martiano, el marxismo leninismo, el legado y la impronta de Fidel y Raúl, se trabaja con la Universidad, Educación, la Unión de Historiadores, los combatientes, la UJC y las organizaciones de masas. La Sociedad Cultural José Martí ha logrado un vínculo permanente con el Movimiento Juvenil Martiano, se constituyeron 538 clubes, con presencia en todos los territorios.

Se ha accionado para culminar las investigaciones sobre la historia del Partido y las de los municipios, así como el estudio de la vida y obra de Juan Gualberto Gómez Ferrer, asumido por los matanceros como el patriota insigne de la provincia.

En el escenario actual el trabajo en las comunidades ha adquirido una dimensión superior. En esta labor se ha involucrado al Poder Popular, las direcciones administrativas, incluyendo el organismo designado para vincularse directamente a una circunscripción, la UJC, organizaciones de masas y los factores del barrio. Se han atendido problemas que inciden en la calidad de vida de la población, apreciándose motivación en los principales actores del cambio y agradecimiento de la población que ha resultado beneficiada. Entre las principales acciones destacan ofertas de empleo a personas desvinculadas, entrega de recursos y prestaciones monetarias a núcleos en condiciones de vulnerabilidad, supresión de salideros, trámites de legalización de viviendas y el beneficio por la venta de medicina natural y tradicional, productos industriales y de alimentación.

Sobresalen además, la solución de 998 planteamientos de electores y otros 557 a partir de acciones realizadas por organismos designados para atender circunscripciones, donde se trabajó también en la eliminación de seis pisos de tierra, la prestación de servicios de estomatología y oftalmología directamente en la comunidad, recogida de micro vertederos, arreglos de viales y caminos y mejoramiento de las condiciones de las unidades enclavadas en esas áreas.

Las organizaciones de masas y los factores del barrio trabajaron en el completamiento de 25 bloques de la FMC y 31 estructuras de base de los CDR, realizaron encuentros para el fortalecimiento de la vigilancia revolucionaria y se consolidaron los grupos de trabajo comunitarios de las circunscripciones y la atención a las personas que cumplen sanciones en condiciones de libertad, además de dejar una huella cultural en murales confeccionados por artistas, que reflejan las tradiciones de cada lugar. No obstante, han existido dificultades, pues se han acumulado asuntos pendientes que no han tenido sistematicidad en la atención, la incorporación de la población a la solución de los problemas no se aprovecha convenientemente, en algunos lugares, se han desarrollado pocas actividades vinculadas a la producción de alimentos y ha sido limitada la solución de trámites pendientes, los municipios con mayores carencias en el ejercicio de esta experiencia son Limonar, Los Arabos, Perico, Colón y Ciénaga de Zapata.

Se impone continuar impulsando la atención a los asuntos espirituales de las personas y familias con situaciones de vulnerabilidad, cuya práctica por parte de los organismos asignados a las circunscripciones se ha venido consolidando, pero demandan ser acogidas por todos con mayor sensibilidad y generalizarlas, por constituir valores de nuestra Revolución.

Compañeras y compañeros:

La provincia continúa el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. El contexto actual se caracteriza por la tendencia a la disminución de la tasa de incidencia, pero persisten casos activos, unido a situaciones económicas que trascienden la tensión habitual con impacto directo en la sociedad, por desabastecimientos de alimentos, insumos y materias primas, entre otros.

El escenario ideológico de los últimos años y su probable evolución, exige de los militantes del Partido ubicar en el centro de su actuación la defensa de la Revolución, poner todo el empeño en la materialización de los acuerdos emanados del Octavo Congreso y la implementación de las Ideas, Conceptos y Directrices y desterrar deficiencias de carácter subjetivo que limitan el desarrollo.

La vanguardia revolucionaria, aquí presente, está llamada a debatir con todo rigor y transparencia las deficiencias señaladas, elevar la efectividad del trabajo de las organizaciones de base, priorizar el aseguramiento a las medidas para fortalecer la Empresa Estatal Socialista, estrechar los vínculos con los nuevos actores económicos, potenciar la producción de alimentos, el trabajo en las comunidades, elevar la ejemplaridad y combatividad de la militancia, garantizar la unidad del pueblo en torno al Partido y sus líderes, y señalar las vías más efectivas para su solución, reforzando las convicciones revolucionarias y la determinación de este pueblo de defender el Socialismo bajo cualquier circunstancia.

