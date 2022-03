Cárdenas: Sesionó Grupo Temporal de Trabajo

Este Viernes tuvo lugar en Cárdenas el más reciente encuentro del Grupo Temporal de Trabajo donde se analizaron temas de interés económico, político y social.

Atendiendo al orden del día la doctora Yenicet Chávez Rodríguez, Directora de Salud Pública en el municipio, actualizó sobre la situación epidemiológica.

Se reportaron en la jornada 9 casos positivos a la COVID 19, todos autóctonos y sintomáticos en el momento del diagnóstico.

Fueron procesadas 71 muestras, la tasa de incidencia se encuentra en 97,2 y se acumulan en los últimos 15 días 180 casos.

Entre los positivos del territorio se encuentran 4 gestantes, todas ingresadas en instituciones hospitalarias de la provincia y sólo una de ellas está reportada grave.

Con relación a los focos Chávez Rodríguez informó que se abrieron 4 y se cerraron 2, no hay preocupantes y en el municipio se trabaja en un total de 28.

La vacunación continúa avanzando, ahora se anuncia otro refuerzo por lo que se incorporan al universo 8198 personas que corresponden a los que se vacunaron en diciembre con Abdala y a los poscovid de Septiembre que suman 4365.

Para este segundo refuerzo a partir del Lunes, se deben incrementar los puntos de vacunación en el municipio.

Chávez Rodríguez acotó que el país intenciona aplicar un refuerzo cada 3 meses hasta tanto cambie la situación de la COVID 19 a nivel mundial.

Otro punto a tratar en el encuentro fue el referido a los planteamientos de la población en los que se avanza con su solución pero aún quedan muchos pendientes.

Los preparativos para la peregrinación del 13 de Marzo fue otro de los aspectos evaluados en el encuentro donde Víctor González Imbert, Primer Secretario del Partido en el municipio, llamó a la masividad pues éste constituirá una muestra de apoyo a la Revolución, al Partido y un homenaje a José Antonio Echeverría.

La representante de la CTC por su parte dio a conocer las ubicaciones de los sindicatos y el itinerario a seguir.

Por último se dio cuenta de la visita de las Comisiones de Trabajo al Consejo Popular Los Repartos, donde se detectaron dificultades e incidencias que involucran en algunos casos a instituciones como la Farmacia, el Mercado, el Círculo Infantil, entre otras.

Se visitó el asentamiento ilegal de la zona detectándose tendederas de corriente, casos vulnerables con pésimas condiciones de vivienda, y otros críticos. No hay constancia en la guardia cederista, los padrinos asignados no están jugando su papel, entre otras dificultades.

González Imbert, quien preside estos encuentros, indicó que los problemas que pueden ser fiscalizados deben ser resueltos con la mayor prontitud posible.

Reconoció la ineficacia de los mecanismos y estructuras establecidas para que se conozcan esas situaciones a tiempo y resolverlas.

Se demostró que estas visitas cumplen un objetivo real donde se conocen y solucionan problemas, amén de que se aprecia falta de comunicación con la base de las organizaciones de masas como los CDR y la FMC.