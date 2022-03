El transporte: un problema también de conciencia social

(Tomado de Radio 26)

Los malos augurios sobre el transporte me asaltan desde temprano. En la parada…, un mar de pueblo, en la piquera, ni la sombra de algún vehículo. La cola es un desastre desde que varios se fueron sin aclarar nada. ¿El último? pregunta otro y lo sacude la típica sentencia del sálvese quién pueda.

Los efectos de la crisis económica internacional, unida a la reparación de algunas termoeléctricas, llega hasta nuestras carreteras. En todos lados la gente habla de la cobertura de los servicentros, de las extensas colas para comprar combustible y el posible incremento de los precios del transporte privado, sí, ese que nos salva cuando el retorno a casa después de una agotadora jornada parece incierto.

Los problemas del transporte no son nuevos. Con altas y bajas hemos enfrentado muchas veces la escasez de combustible y como consecuencia la reducción de diferentes rutas.

¿Que si desespera? Ante el cansancio y la impaciencia en cualquier punto de embarque, no tardan en aflorar las peores miserias humanas. Y de pronto te descubres en pleno campo de batalla luchando para que otro no te arrebate tu turno en la cola.

Es triste sí, pero más triste es devorarnos unos a otros como fieras. Valores como el respeto y la honestidad se prueba en esos momentos, en el gesto altruista del chofer que se sensibiliza con el pueblo, en el trabajo eficiente de los inspectores populares, o en la conciencia de quienes se unen en el ómnibus para ceder paso a los que permanecen abajo.

Se trata de conciencia social, esa que probada al fuego perdura cuando la solidaridad es más fuerte que todas las dificultades. Ya lo diría el dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare, hemos venido a este mundo como hermanos, caminemos pues dándonos la mano.