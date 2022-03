Cárdenas: Los favoritos triunfaron en Varadero

Francisco Estévez. Foto: Mónica Ramírez

(Tomado de Radio 26)

Francisco Estévez se tituló campeón de la tercera edición de la Media Maratón de Varadero con crono de 1:10.19 horas, en jornada donde se celebraron las carreras de 10 km y la popular de 3 km.

Su resultado, esperado por muchos, confirma su postulación para clasificar, en pruebas de largo aliento, a los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador-2023. Estévez había dominado la media maratón del Cacahual y los diez mil metros en la Copa Cuba de Atletismo, ambos torneos en 2022.

En declaraciones a la prensa expresó que entrenó muy fuerte para este evento. «Fue un tiempo difícil para los entrenamientos por la COVID-19. No paré de entrenar en mi pueblo, Bejucal, junto a mi perrito. Me preparé fuerte para el Cacahual, la Copa Cuba y esta carrera, y las tres me salieron muy bien».

El español Bruno Villazón ocupó el segundo lugar (1:10.43) y sobre él Estévez destacó que «fue muy complicado, tiene mucho nivel. Gracias a Dios me tocó ganar ahora, quisiera competir más veces con él para mejorar, aunque también hay otros cubanos que compiten muy bien.»

Si bien ganar era su meta, confesó no sentirse complacido por no mejorar sus registros. «No estoy satisfecho con el tiempo porque tengo mejores marcas, pero sí con haber ganado, que era lo que más quería. Fue un buen circuito para hacer buenos tiempos, aunque el aire incomodó mucho», concluyó. Cristian de los Santos conquistó el tercer puesto con tiempo de 1:13.39.

Entre las mujeres se impuso Yumisleydi Mestre con crono de 1:18.54, quien dedicó el triunfo a su hijo. «Me sentí bien, gracias al apoyo de mi entrenador. Es la primera vez que hago este recorrido y estaba bueno, aunque hubo mucho viento», detalló. No obstante, refirió que corrió cómoda y sin presión.

Yumisleydi Mestre Foto: Mónica Ramírez

Yudisleyvis Castillo alcanzó la plata con 1:18.54, en tanto Yelenia Jerez fue bronce con 1:43.57.

En la multitudinaria prueba de los diez km, Milena Pérez fue la vencedora en la rama femenina con tiempo de 37:37 minutos, seguida por Salamah Mahoors (39:43) e Isabel Rodríguez (41:20). Entre los hombres, Alejandro Rodríguez atravesó la meta de primero en 31:24. Kevin Milián (32:34) y Mahel Mahoors (33:03) completaron el podio.

Milena Pérez Foto: Mónica Ramírez