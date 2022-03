Susely Morfa, de los pinos nuevos

(Tomado de Granma)

Confiar a Susely Morfa González la alta responsabilidad de dirigir el Partido en esta provincia es expresión de la legítima premisa de unidad y continuidad del proceso revolucionario cubano.

Con apenas 39 años de edad, es quizá el cuadro político más joven del país en encabezar el trabajo del Partido en una provincia, enlace natural de las nuevas generaciones de cubanos con la dirección histórica de la Revolución.

«Para mí constituye un honor y a la vez un alto compromiso», admitió, en un breve diálogo con Granma, a escasas horas de ser elegida para asumir la desafiante tarea.

Reconoció que significa un reto dirigir en un territorio donde están representados los sectores de mayor peso en el país, entiéndase petróleo, turismo, el frente energético e importantes polos productivos, en los cuales, sin excepción, se puede ir más lejos si acuden a las reservas de eficiencia y los resortes de calidad aún existentes, dijo.

Está consciente de que no menos importante resulta enfrentar el reto que supone el recrudecido bloqueo económico y la subversión político-ideológica, hacer prosperar la empresa estatal socialista, y mantener a buena altura las riquezas en el ámbito cultural en un territorio cuna de prominentes figuras de la literatura, la música y el arte en general.

Para el Partido en la provincia es también tarea de primer orden incrementar cada vez más las ofertas para bajar los altos precios, algo que tanto afecta a la población.

Pero Susely es de esas personas de espíritu laborioso, pensamiento renovador, que tiene a su favor, además, la experiencia en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en la cual afianzó su carácter como cuadro político y su pasión revolucionaria.

–¿Cuán útil considera haber dirigido la UJC a nivel nacional por más de cuatro años?

–Mis primeras experiencias como dirigente juvenil fueron en la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media. La UJC es una organización que educa, forma y ayuda a los jóvenes a emprender las tareas de manera alegre, innovadora. Ahora entiendo mejor que durante ese tiempo muchos compañeros, como el Comandante José Ramón Machado Ventura, me aconsejaran para hacer el tránsito adecuado y visualizar el camino correcto en los momentos más complejos. Ese apoyo ha sido crucial en mi formación.

«El trabajo en la organización forja el carácter, pero no apaga la creatividad, el entusiasmo, te enseña a vencer muchos desafíos y hace visible la idea de que no hay imposibles».

–A propósito, ¿qué piensa sobre el acompañamiento de la juventud matancera para alcanzar mayores progresos en la provincia y asumir los desafíos que tenemos por delante?

–Quien no trabaje con la continuidad y para la continuidad no entiende nada de lo discutido en el 8vo. Congreso del Partido. Una sociedad sin el acompañamiento de los jóvenes no puede desarrollarse, son ellos quienes asumen el peso mayor en todo. Ahora mismo lo vimos en la lucha contra la COVID-19, es la que asume los roles fundamentales en la economía, en lo social, en la ciencia, en la tecnología… Y en Matanzas, por su potencial, es muy útil poder contar con ellos.

–¿Y qué pasa cuando los jóvenes no quieren pasar a las filas del Partido?

–En realidad, debemos revisar los métodos y la manera en que trabajamos con la masa juvenil, no solo con los militantes. Por eso se insiste en que el Partido tiene que ser más democrático, inclusivo. Tiene que ser un Partido que encante, sume y aproveche más los aportes, las energías y potencialidades de los jóvenes.

–Tomando en cuenta lo discutido en la asamblea, ¿dónde cree que la organización política del territorio deba poner el mayor énfasis?

–Tenemos dos grandes batallas, la económica y la ideológica, y hacia ellas estamos enfocados. En primer lugar, el Partido tiene que consolidarse como vanguardia. Necesitamos más combatividad, los militantes tienen que estar al frente, liderándolo todo.

«Ahora mismo estamos motivados por el movimiento que procura convertir a Matanzas en una de las provincias más productivas del país. De forma paralela, y de conjunto con el Gobierno y el apoyo de las organizaciones de masas, impulsamos un grupo de tareas en otros sectores para fomentar nuestra economía y dar respuesta a no pocas inquietudes de la población».

Susely es sicóloga de profesión, procedente de una familia humilde, madre de un niño de 11 años de edad, y oriunda de la localidad cienfueguera de Cartagena, en el municipio de Rodas, por donde es diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

–¿Qué han significado Fidel y Raúl en su vida como revolucionaria?

–Entre otras muchas cualidades y enseñanzas, siempre me llamó la atención su respeto y cariño hacia la juventud. Desde mis tareas como Primera Secretaria de la UJC trabajé más cerca del General de Ejército. Junto a él y a otros dirigentes de la generación histórica se adquiere una visión muy amplia de los fenómenos; de cómo, por ejemplo, siempre recalcan su espíritu antimperialista y nunca olvidan la historia de la Patria.

–Aunque es cienfueguera de origen, se siente al parecer muy cómoda en Matanzas. ¿Cómo lo explica?

–En esta provincia está la presencia de Fidel en todas partes. Eso me inspira. Aquí hay mucha convicción y gente que ama y construye. Y hay, sobre todo, como dijo un día el propio Comandante en Jefe, un pueblo laborioso, revolucionario y culto.