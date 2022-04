Cuba: Evidencias confirman impacto positivo de vacunación pediátrica

La Habana, 13 abril (RHC) En el habitual encuentro que sostiene el presidente cubano Miguel Díaz-Canel con los científicos que participan en el enfrentamiento a la Covid-19 se dijo que Cuba evitó que entre 50 mil y 70 mil niños enfermaran de Covid-19 durante los últimos meses.



Los especialistas confirmaron que la vacunación pediátrica incidió para que desde la semana 38 de 2021 no se reportara ningún fallecido pediátrico por la enfermedad.



En lo que va de año más de 28 mil niños positivos y los graves o críticos no llegan a 1%, dijo Lissette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública.



Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas, dijo que como resultado de un estudio que permitió evaluar el impacto de duración y calidad de la respuesta de inmunización, la vacuna funcionó incluso ante una ola de la variante ómicron del coronavirus Sars-Cov-2.



Agregó que durante el ensayo clínico a un grupo de niños se le administró una dosis de refuerzo de la vacuna Soberana Plus, cuyos resultados apuntan a la factibilidad de avanzar con esta estrategia en la población pediátrica vacunable cubana.



En el encuentro la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Ileana Morales, anunció dos nuevos ensayos clínicos en lactantes, una intervención en niños entre uno y dos años y una dosis de refuerzo a las personas mayores de 60 años e inmuno-comprometidas.



Se informó también que los niños comprendidos entre los 12 y 18 años recibirán una dosis de refuerzo a los seis meses de haber concluido su esquema de vacunación.



Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática de la Universidad de la Habana, actualizó los pronósticos de los modelos teóricos los cuales vaticinan un escenario favorable en las próximas semanas con la disminución de casos activos y nuevos contagios. (Fuente: PL) (Tomado de Radio Habana Cuba)