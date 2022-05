Estremecer el pensamiento para rescatar la industria azucarera 

(Con información de ACN)

Para salvar la industria azucarera cubana hay que estremecer el pensamiento en el sector, aseguró en Camagüey el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, al valorar el estado de la implementación de las 93 medidas aprobadas desde noviembre de 2021.

Durante una reunión con representantes del sistema del sector azucarero en el territorio, el dirigente reflexionó que cada base productiva debe tener su plan de la economía y potenciar la diversificación agropecuaria, indispensable en el desarrollo de la industria.



Remarcó igualmente la importancia de que las direcciones del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno y los organismos atiendan a las entidades del grupo Azucarero AZCUBA, pues de esta rama depende el desarrollo de los municipios donde están enclavadas.

El viceprimer ministro instó a transformar los métodos de trabajo para llegar a las juntas directivas -incluido en una de las 93 medidas-, y luego que estas se acerquen a los productores que son los responsables de la producción.



Los directores deben prestar especial atención a la organización de las bases productivas, estar al tanto de su labor, y ejemplificó que existen algunas de ellas con 150 trabajadores y solo el 40 por ciento están directos a la producción de caña, lo cual trae consigo salarios desfavorables y desmotivación.

Para salvar la industria azucarera lo primero que se debe salvar es la caña, aseguró Tapia Fonseca, y dijo que en ese asunto es decisiva la función de los cuadros, a quienes les corresponde chequear constantemente la producción de la gramínea.



Como parte de las acciones se encuentra la vinculación del hombre al área y sus resultados y la creación de colectivos laborales, actividad esta última muy incipiente aun en el ámbito cañero de la provincia.



Al encuentro asistió Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario en la provincia de Camagüey, y Carmen Hernández Requejo, vicegobernadora.



Al ofrecer sus valoraciones, el máximo dirigente del PCC en la región camagüeyana, indicó que a partir de lo analizado se precisa un cambio radical en el sector empresarial donde existe inmobilismo, inercia y lentitud, de ahí su convocatoria a actuar de inmediato y de una forma diferente.



Falta integración, pues existen muchas soluciones que están en el territorio y debido a la incomunicación entre las mismas empresas no se resuelven los problemas, lo cual impide el progreso de la economía real.



Camagüey posee grandes oportunidades de progresar más, por lo tanto urge modificar la actuación de los cuadros encargados de conducir las tareas, porque nadie tiene derecho a estar en los lugares limitando el desarrollo y llenándose de justificaciones para no hacer.



Este domingo, las comisiones creadas para la comprobación en la provincia, recorrieron entidades de las dos empresas agroindustriales azucareras del municipio de Vertientes y apreciaron un por ciento considerable de caña que se quedó con los productores, lo cual significa que no generó para estos los ingresos esperados y trae consigo una situación financiera compleja.



En casi todas las áreas ya liberadas y las plantadas de gramínea se aprecia enyerbamiento en las cañas nuevas.

Urge entonces realizar esfuerzos con el objetivo de limpiar la caña, pues las malezas afectan el desarrollo de los retoños, cuyo verdor y salud son positivos, y los meses de mayo y junio son decisivos las atenciones culturales.

Las citadas comisiones integradas por funcionarios de AZCUBA, el Sindicato Azucarero y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, tiene previsto hoy llegar hasta las empresas azucareras Argentina e Ignacio Agramonte, en el municipio de Florida, la de Carlos Manuel de Céspedes, y Brasil, esta última en Esmeralda.