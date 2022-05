Descarga eléctrica impacta la CTE Antonio Guiteras y causa su salida abrupta del sistema eléctrico nacional

(Con información de Girón)

En horas de la tarde de este martes, una descarga eléctrica impactó el pararrayos de la línea de salida de la CTE Antonio Guiteras y la planta salió abruptamente del sistema eléctrico nacional, confirmaron a Granma autoridades de la Unión Eléctrica.

Según publicó el periodista especializado en el tema, José Miguel Solís, en la red social Facebook, trabajadores que presenciaron el hecho explicaron que el rayo impactó el equipo de protección contra descargas, pero tal fue la fuerza que destruyó el pararrayos.

El personal especializado inspecciona los daños en la central termoeléctrica y evalúa las medidas de subsanación de la avería, cuya magnitud está por determinar.

Agregan los testigos que la descarga eléctrica fue muy cercana al transformador de salida de la planta, y pudieran haber resultado dañados algunos equipos tecnológicos, aunque el sistema de protección se encontraba funcional.

Actualización 6:20 p.m.

Según informa el periodista José Miguel Solís, la descarga eléctrica en el sistema de protección de salida de la unidad matancera al parecer no causó daños al inmenso transformador.

Asi lo confirmó el ingeniero Misbel Palmero Aguiar, director general, quien precisó que la descarga eléctrica literalmente fulminó el pararrayos de la fase B, pero recordó que no es la primera ocasión que ocurre, sin mayores consecuencias.

De ser así y – menudo susto mediante- se alistan para reponer la unidad de protección, cumpliendo lógicas exigencias y rodar nuevamente turbina y generar.

¿ Cuanto puede demorar? Un estimado conservador al decir de Palmero Aguiar, sería en las próximas horas.

Eso significa colocar el sistema dañado y de no hallarse con el mismo valor, pues se sustituyen los tres que corresponden a cada fase de salida.

Por suerte y sin dejar de ser noticia en construcción, porque se debe certificar el estado del transformador, todo quedó en un gran susto y ya recuperados, se labora como acontece en la Guiteras , incluso bajo la fuerte lluvia y la esperanza de que como se dice, un rayo, no cae dos veces en el mismo lugar.

Por su parte el Ingeniero Raimel Rodríguez Ávila, director de producción, informó a nuestro medio que los especialistas investigan las causas que ocasionaron este incidente técnico y en 3 horas, aproximadamente, pudieran conocerse los resultados de esta investigación.

Actualización 7:00 p.m.

Un equipo de comunicación de Presidencia Cuba contactó con el gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, para conocer de la afectación sufrida esta tarde en la termoeléctrica Antonio Guiteras, que tuvo una parada abrupta a causa de una descarga eléctrica.

La afectación ocurrió en la protección del transformador de salida de la planta, que se encuentra fuera de la Termoeléctrica.

Ahora se hacen los trabajos para reponer la pieza. Luego se verificará si el transformador no sufrió daños para comenzar el arranque de la Guiteras.

Confirman que la protección de la turbina de la Termoeléctrica funcionó y no se afectó. Si todo marcha bien, la CTE Antonio Guiteras debe volver a sincronizar con el Sistema Electroenergético Nacional en las próximas horas.

Actualización 8:00 p.m.

De acuerdo a la información brindada por el Ingeniero Raimel Rodríguez Ávila, director de producción, a nuestro periodista Dagoberto Arestuche Fernandez, los especialistas llegaron a la conclusión de que sí hubo una descarga eléctrica pero esta cayó fuera de la planta. No obstante sobrecargó las líneas, lo que afectó el sistema de pararrayos que protege todo el sistema interno.

En estos momentos especialistas de la empresa de construcciones de la Empresa Eléctrica ya trabajan sobre la avería y realizarán el cambio del cargador averidado más otros dos del sistema que cubre el pararrayo.

Estas labores deben concluir alrededor de las 3:00 a.m. y a esa hora comenzar el arranque de la industria. Se espera que alrededor de las 6:00 o 7:00 a.m. se realice la sincronización de la CTE al Sistema Electroenergético Nacional, de no producirse ningún problema técnico que lo impida.

El Periódico Girón informará en la mañana sobre la marcha de este proceso.