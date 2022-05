Cárdenas: Yasiel Céspedes: más que una cara bonita

Autora: Arletis Arango Oña/Girón

La vida ha premiado a Yasiel Céspedes por su constancia y disciplina. Considera que estas cualidades le permitieron abandonar su zona de confort para convertirse en el hombre que es hoy.

Quien comenzó su vida profesional como enfermero, en la sala de Terapia Intensiva del hospital de Cárdenas, y como encargado de repartir el paquete semanal, encontró en el mundo de la moda y del entretenimiento una pasión que desconocía.

“Inicié de forma tardía el modelaje, con 26 años, teniendo en cuenta que esta es una carrera de corto tiempo. Realmente nunca creí que tuviera las cualidades físicas, pero, ante la propuesta de un amigo me presenté en un curso experimental que realizaba la Agencia Actuar. Una vez graduado, decidí mudarme hacia la capital para ampliar mi horizonte profesional y buscar nuevas propuestas que me hicieran crecer como modelo, especialmente en la publicidad.

“El interés por la actuación llega durante mi participación en un videoclip del cantante puertorriqueño Yandel. El productor reconoció que intentaba salir en cámara, por lo que me propuso interpretar un pequeño papel en el mismo. Lo asumí con muchos nervios, pero comprendí que era lo que quería. A ese le sucedieron la participación en un clip del maestro Pancho Amat y el protagónico de Cómo cambia la vida de Laritza Bacallao.

“Luego de algunos trabajos con artistas nacionales y extranjeros, bajo la tutela de Lidia Batista, quien fuera directora de casting del video de Yandel, comencé con Humberto Rodríguez en la Casa de Cultura de Línea y 8. Entonces se montaba la obra Santa Camila de La Habana Vieja. Uno de esos días de ensayo nos visitó Bárbaro Marín y luego de presentar mi parlamento me dio algunos consejos. Uno de ellos fue que no abandonara la actuación. Que una persona como Bárbaro te diga esas palabras solo te impulsa a mejorar y a continuar creciendo en el mundo de las tablas.

“A pesar de todo el apoyo de Humberto, era consciente de que junto a él sería solo un artista aficionado, y llegó un momento de mi vida en que me propuse convertirme en profesional. Nuevamente mi guía Lidia Batista salió a mi rescate y convenció al incomparable Carlos Díaz para que me incluyera en su nómina. Comenzó así mi preparación para entrar en el Instituto Superior de Arte (Isa), sobre todo con Alicia y Fernando Echavarría, a quienes agradezco enormemente el apoyo y cada una de sus enseñanzas.

“Las pruebas del Isa fueron exigentes. Nos presentamos más de 200 personas y solo quedamos 12. Intenté que el jurado me viera como el joven que, si bien no tenía grandes conocimientos de las obras de teatro y de los métodos de actuación, sí tenía ganas de trabajar y algunas cualidades más allá del físico”.

YASIEL, TÚ, DANIEL

Fue con Tú, la novela cubana que culminó hace unas semanas, que Yasiel alcanzó la popularidad, a pesar del trabajo en campañas publicitarias, el teatro y el cine con una coproducción cubano-holandesa.

Carlos Díaz le comenta que el destacado director Lester Hamlet se encontraba realizando un casting para su primera telenovela, que sería sin dudas una oportunidad para entrar por la puerta grande a la televisión.

“Lester me comenta que por mis condiciones físicas podía interpretar el protagónico, pero que lo tenía ocupado. A los dos meses me sorprendió con Daniel, un personaje que agradezco por las características que tiene. Es un hombre apasionado, de buen corazón, impulsivo, familiar; no le importan los medios a utilizar siempre que logre su objetivo. A Daniel le agradezco lo polémico que fue y el amor con que lo recibió el público”.

EL ACTOR

“Los televidentes pueden encontrarme en otros proyectos que ya se grabaron y que se estrenarán próximamente, como las series Primer grado,bajo la dirección de Rudy Mora, donde interpreto un personaje negativo, y Valientes, que aborda el tema de la pandemia. Además, una novela de Ernesto Fiallo, en que mi personaje es un entrenador de pelota”.

YASIEL

“No soy el Yasiel que algunos creen conocer por redes sociales, pues en ocasiones me muestro un poco más extrovertido de lo que soy. Me define el gusto por las series y por las películas basadas en hechos reales. Me encanta estar rodeado de quienes amo.

“¿Reprocharle algo a la vida? Creo que no. Soy del criterio de que todo lo que te sucede tiene un motivo y eso nos ayuda a crecer. Considero que no vale la pena perder el tiempo en rencores ni lamentaciones. Ese es Yasiel”.