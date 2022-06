Cárdenas: Y después de la inundación

(Con información del perfil en facebook de Marlene Bouza)

Felipe muestra un viejo carnet de cuando cumplía con el Servicio Militar. El orgullo no lo calla los años, ni la humedad que consume a su vivienda. En ella aún los estragos. Colchones, muebles y efectos electrodomésticos dañados tienen la mayor muestra de dolor en sus ojos.

Caridad Carmenate fue la Directora durante 29 años de la Escuela «Mariana Grajales» y con inmenso orgullo señala al Delegado como uno de sus discípulos. Cuenta que aquella noche el agua la echaron con cubos, «se pasaron», comenta.

Sus colchones, camas y pertenencias aún están mojados, perdió toda la canasta Básica recién traída por su hija esa tarde y que estaba encima de la mesa, hasta allí subió el agua.»Ya me la dieron otra vez», apunta Caridad.

Andrianis se esconde y a pesar de ser una parlanchina no quiere contar cómo lloraba esa noche porque su mamá no regresaba. La puso a salvo del agua en casa de sus abuelos y había vuelto a la casa a proteger lo que podía…. De repente el rostro se le ilumina, un pequeño muñeco de peluche borra todo vestigio de tristeza.

A Elsa me la señalan en el portal mientras mira hacia la calle. Verla es todo un acontecimiento para mi. Es de las primas de la infancia de mi madre. Pronto le actualizo de la familia y apenas me da detalles de lo sucedido aquella noche, cosa rara esa porque los Vera hablan bastante. Su cuadra fue un río por donde el agua bajaba desbocada, más ella casi no le dio importancia.

Al despedirnos me aclaré. Poco sirvieron las fotos que le mostré. «Deja que le diga a mami que te vi». «Bueno salúdala, aunque yo no la conozco, pero salúdala». Los recuerdos de Elsa están deteriorándose y duele.

Así duele también caminar las calles de mis ancestros maternos y ver que ni los días han sido capaces de borrar huellas en las paredes de las casas y en lo más profundo del alma de los pobladores del Consejo Popular «Carlos Rojas», en Jovellanos.