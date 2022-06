México devuelve a 64 migrantes irregulares cubanos

(Tomado de Granma)

En cumplimiento de los acuerdos migratorios, un total de 64 migrantes irregulares cubanos arribaron el pasado viernes al Aeropuerto Internacional José Martí, procedentes de México, siendo esta la operación de devolución número 21 que realiza ese país en lo que va de 2022, informa el sitio web del Ministerio del Interior.

Un equipo médico supervisó el estado de salud de los viajeros antes de ser trasladados a sus lugares de origen, añade la nota publicada.

El compromiso de Cuba de mantener un flujo migratorio ordenado, regular y seguro, tropieza con la Ley de Ajuste cubano en vigor en Estados Unidos que estimula una emigración ilegal hacia esa nación, lo que pone en riesgo la vida y seguridad de los cubanos.

“No es que uno tenga problemas políticos –declaró Abel Ramírez Campanioni, migrante- sino que busca mejorar, tener un mejor estilo de vida. No obstante -aseveró-, no hay seguridad para hacer esa travesía, son momentos difíciles y una aventura que no se puede describir”.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de este año se han efectuado 69 operaciones de devolución por vía aérea y marítima, en las que están implicados cerca de 3 000 viajeros.