Cárdenas: La Farándula que no olvidarás

Desde ayer su presencia se hace sentir en la ciudad, luego de una animada conferencia de prensa, los actores y actrices de Jazz Vilá Project tomaron por asalto la cabina de Radio Ciudad Bandera, para invitar a los lugareños a las funciones de este viernes y sábado en el Cine Teatro Cárdenas, de la comedia Farándula.

Con más de 200 puestas a tope en teatros de la capital cubana y fuera de ella, la obra se renueva y enriquece en cada función por lo que sus protagonistas, en particular Michel Pentón, enfatizó en el particular.

Pero ello no implica que no tengan que preocuparse por la asistencia de público, ellos no pierden tiempo y fraternizan con los cardenenses, en particular los jóvenes amantes del arte de las tablas. La Casa de Cultura Gonzalo Roig los recibió con beneplácito.

(Imágenes del perfil en facebook de Casa de Cultura Gonzalo Roig)

Esta noche no faltes a la primera función de la Farándula que te cambiará la vida.