Viajero continuará limitando la comercialización de pasajes

Daniella Pérez Muñoa|Foto: Autora 06 Julio 2022

FacebookTwitteryoutube

Share

(Tomado de ACN)

La Empresa Viajero informó en La Habana, que limitará aún más la comercialización de pasajes a través de la aplicación Viajando, en momentos cuando las capacidades no suplen la demanda.

La decisión tendrá en cuenta la demanda real de capacidades por usuario, sin dejar de considerar que existen clientes que regularmente usan el servicio por motivos laborales, estudiantiles o de otra índole, en rutas de corta distancia, aseveró Fredy Álvarez León, su director general.



En conferencia de prensa para aclarar la situación con la comercialización de pasajes a raíz de la última modificación, Eddy Raúl Cárdenas Alfonso, director general del Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (GEA), explicó que la problemática fundamental es la disminución de capacidades, siendo la oferta menor que la demanda, la cual se incrementa en meses de verano.

#ACNreporta📢 Empresa Viajero aclara situación con modificaciones de venta de pasajes por la apk Viajando



📍Ampliaremos en https://t.co/6uchcyqAFi



Más detalles en este hilo👇 https://t.co/RXPD5CMkkd — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) July 6, 2022

Según el directivo se debe a no contar con los medios de transporte necesarios, por ejemplo, en 2020 se planificaban cerca de 300 viajes diarios en ómnibus cuando actualmente se realizan alrededor de 110.



Los cambios pretenden frenar el actuar especulativo de algunas personas y la reventa de pasajes, no solucionarían el problema en su totalidad, pero sí brindan mayores oportunidades a los cubanos honestos, subrayó.



Mencionó que desde su surgimiento la aplicación Viajando, desarrollada por la empresa Sitrans, ha sido reconocida por los usuarios gracias a la facilidades que ofrece, y es la vía más eficaz para adquirir capacidades de viaje.



Por la plataforma tecnológica hoy se ofertan alrededor del 30 por ciento (%) de las capacidades que se gestionaban en su período inicial hace dos años.



Al decir de Lester Suri Echenique, director de la Unidad Integral de Negocios de Informática de Sitrans, cada día a las 8:30 de la mañana, en el horario de apertura del nuevo ciclo de reservación, la apk reporta picos de 30 mil peticiones por segundo, contra una oferta aproximada de siete mil capacidades, lo que genera insatisfacciones por no poder cubrir la demanda solicitada.



Recordó que la conexión a Internet de los usuarios, la estabilidad de la pasarela de pago y las características de los equipos móviles también inciden sobre la estabilidad de una plataforma muy utilizada, teniendo en cuenta que los boletos de un ómnibus pueden venderse entre 20 y 30 segundos luego de ser ofertados.



El 3 de julio último Viajero anunció en sus redes sociales las modificaciones a la política de reservación por la aplicación, al limitar por usuario la compra de hasta 80 capacidades acumulativas en un periodo de 30 días, cifra que en agosto se reduciría a 30, lo que representa un 67%, y un 87% menos respectivamente de la opción inicial.



El director de esa entidad perteneciente al GEA reconoció, que si bien fue la solución efectiva, la información publicada careció de claridad y generó opiniones de la población que tienen en cuenta en aras de evitar el uso inescrupuloso e irracional del servicio.