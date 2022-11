La nueva hazaña de Jhoen Lefont

(Tomado de Girón)

Cual delfín de rápidos movimientos, como si estuviera sobre el manto acuático de la piscina, con una pelota de fútbol sobre la testa, Jhoen Lefont Rodríguez hizo en un corto lapso de tiempo, en exclusiva para Girón, una demostración de lo acontecido el sábado 19 de noviembre, en el capitalino Hotel Nacional, donde logró su nueva hazaña para ser homologado por el LibroGuinness de los Récords (LGR).

Ante el equipo de adjudicación (jueces, árbitros, filmación, etc.) que oficializa el cumplimiento de cada parte de esta modalidad, comprendida en el grupo de Deportes Especiales, Lefont ese día realizó 1 958 toques con la cabeza a un balón de fútbol. Esta cifra señala un incremento de 294 toques en relación con su anterior marca, establecida el 4 de agosto del 2018.

Sobre la nueva marca, su protagonista, natural del legendario barrio de Simpson, en la ciudad de Matanzas, habló de una curiosidad: “Tales números coinciden con el año de nacimiento de Alfonso, mi padre, pero es una casualidad de la que me siento feliz. El propósito inicial era realizar 1 800. Me inspiró el entorno; viento, adecuaciones física y mental, más el silencio reinante en medio de la gran expectación. Todo ello me favoreció y continué.

“Algo muy importante a la hora de decidir o detenerte en estos casos es contar con el apoyo del equipo, y así ocurrió al arribar a esta última cantidad de toques. Nos habíamos propuesto la cantidad antes señalada como estrategia general. Me refiero a nuestro colectivo, compuesto también por el entrenador Jorge del Valle y el asesor técnico Jesús Laurencio Pupo, padre de mi esposa. Aprobaron que continuara; me veían bien, capaz, y así lo hice.

“Resultó la culminación de un largo período preparativo, e incluyó al equipo nacional de polo acuático, que siempre nos apoyan. Período que fue más bien para ejercitarme en lo físico y mental. Por naturaleza soy fuerte, y temprano comencé en la natación, considerada la disciplina más completa para la formación atlética del cuerpo humano. Luego pasé al polo, complemento de habilidades y solidez, al fortalecer brazos, piernas y demás componentes, muy útiles para mi nueva especialidad.

“Para entrenar de forma adecuada en cada modalidad del deporte especial se debe ir muy arriba del objetivo propuesto; por ejemplo, realizar una amplia carga, 5 x 500 toques, 3 x 800 y 2 x 1 000. Esto posibilita, por una parte, fortalecer cada centímetro del cuerpo, y por la otra, adecuarse a lo que debes hacer en el agua: estudio de la piscina escenario del nuevo intento; el comportamiento del viento, su intensidad, hacia dónde se dirige por lo general. No es lo mismo el entrenamiento en el Complejo de Piscina Baraguá, también en la Capital, que al aire libre en el Hotel Nacional o cualquier otra sede.

“Por ese motivo, desde alrededor de 10 días antes ingresé en la piscina del Hotel Nacional; pero hay más. En el golpeo al balón con la cabeza debes permanecer estático, con un eje central; pero si el viento hace de la suyas, como ocurrió cuando andaba por los 1 300 toques, entonces debes cambiar la táctica de golpeo, hacerlo con menor fuerza, porque de levantar mucho la pelota el aire te la puede desviar. Te obliga a oscilar, y tiene que ver la habilidad con que hagas los siguientes movimientos, a riesgo de quebrar el intento.

“No pocas veces el viento es cómplice del infortunio y aplasta todo un período preparativo, por lo que hay que tener mucha sangre fría para afrontar cada minuto. Concentración total, olvidar el mundo exterior; con cualquier descuido se esfuma el sueño de que el intento se haga realidad, y con él el viaje a la ciudad situada a orillas del río Támesis, para ser homologado y aparecer en el LibroGuinness de los Récords”.

Al preguntarle al Delfín del Fútbol cubano sobre el futuro inmediato en su exitosa carrera en el deporte especial, señaló que ahora el descanso lo alterna con un perfil bajo de entrenamiento, pero en enero y febrero del 2023 intensificará su accionar con el objetivo de establecer una nueva marca en la modalidad de Desplazamiento en la piscina sosteniendo sobre la cabeza una bola de fútbol en equilibrio, cuyo alcance quiere extender a 500 metros de movilidad.

“Con posterioridad, quizás en el siguiente trimestre, voy por otro LGR en más toques al balón de fútbol en un minuto. El actual registro es de 166, plusmarca en espera de ser homologada”.

De regreso a lo hecho el sábado último, dedicado al Día de la Cultura Física y el Deporte y a la Jornada del Estudiante, dijo que es su modesto aporte al desarrollo deportivo de su país, y que una buena parte pertenece a sus progenitores, equipo de trabajo, demás colaboradores y amistades, pero, en especial, a su pueblo matancero. “Constituyen el mejor incentivo para lo hecho y por hacer”.