Cárdenas: Artista Julio Zamora Daniel vuelve a ganar premio

(Con información de TV Yumurí)

El multipremiado artista Julio Zamora Daniel se alzó con el gran premio en el V Salón provincial El Artesano, convocado por la ACAA provincial.

La obra no podía ser otra que El rostro de los héroes. The last fight, dedicada a los caídos durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

Daniel había resultado ganador en el Salón de Artesanía Artística Cárdenas 2022 con esta obra, ofreciéndole así boleto directo al certamen provincial.

Con amplia experiencia y una rica preparación, este creador con manos habilidosas da forma a sentimientos colectivos que perpetúa en diversos soportes y materiales.

Luego de 3 años de inactividad, regresó el Salón provincial El Artesano, oportunidad que sirve para apreciar la creatividad de sus concursantes.

Más de 85 afiliados y 105 piezas formaron parte del certamen, donde se fusionaron lo artístico y lo utilitario. Esperanza, pieza de José Manuel Díaz Herrera conformada con metales reciclados, mereció el Primer Premio del evento.