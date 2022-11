Esteban Lazo: el delegado es un representante del pueblo

(Tomado de Girón)

“Las personas hoy tienen mucha más cultura de votación que antes y saben lo que necesitan. Es muy importante el proceso que se está llevando a cabo y lo que nosotros hagamos el día 27”. Sobre lo que representa para el pueblo cubano acudir a las urnas el domingo próximo y el rol que corresponde al delegado habló Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, en visita realizada a Matanzas durante la prueba dinámica, previa a las elecciones.

Para los participantes en el encuentro fue una clase magistral. Lazo, con la sencillez que siempre transmite, recordó varios de los momentos por los que ha atravesado el pueblo cubano y conminó a no dejarnos engañar. “Uno se pregunta las razones del exterior y algunos del interior, para que la gente no vote o lo haga por el no. ¿Esos estarán a favor del pueblo o a favor del imperialismo?”.

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se refirió a todos los intentos del enemigo de destruir a la Revolución. Entre las etapas más difíciles recordó el Período Especial, vivido luego de la destrucción del campo socialista; coyuntura que aprovechó el Gobierno norteamericano para implantar la Ley Torricelli y luego la Helms-Burton, con el fin de internacionalizar un bloqueo que desde antes nos hacía enorme daño.

“Pasamos mucho trabajo hasta el año 94, un tiempo muy duro que trajo un retroceso de más de 10 años a las ideas socialistas en América Latina. Surgió la Revolución en Venezuela con Chávez, Lula en Brasil, Evo, Correa, los Kirchner en Argentina, y hay un auge revolucionario en la región. Conjuntamente, Cuba comenzó a levantarse a partir de la reserva y de medidas estratégicas que nos vimos obligados a tomar”.

Inconformes con lo hecho en su afán de estrangular a base de necesidades a nuestro pueblo, cuando llegó la pandemia con sus nefastas consecuencias económicas para todo el mundo, Estados Unidos implantó un paquete de 243 medidas por intermedio de Trump. “A más de cien bancos extranjeros se les prohibió hacer transacciones con Cuba, o no lo hacen por miedo”.

Lazo insistió en que se precisa conocer dónde está el verdadero enemigo, ese que hoy trata de “usar la escasez como pretexto para las votaciones dentro de su política imperialista. Sin embargo, todo eso chocará siempre contra la cultura de nuestro pueblo y el juramento al concepto fidelista de Revolución”.

Sobre el papel del delegado, a quien rememoró que Fidel calificó como héroe del pueblo, aclaró nuevamente que no se trata de “la máxima autoridad en la circunscripción, porque la máxima autoridad allí son los electores. Es un representante que debe canalizar la participación del pueblo, no solo la solución de sus problemas.

“La función del delegado no se debe medir por si resuelve el bache o no, sino por su capacidad para gestionar, elevar, controlar y dar ideas. Para la solución hay instituciones administrativas, porque el delegado es un representante del pueblo.

“El Consejo de la Administración tampoco es el máximo órgano de un municipio, sino la Asamblea municipal. El gobernador es la figura líder de la provincia, pero tiene un Consejo de Gobierno como órgano colectivo”.

Por último, señaló la necesidad de que la gente sepa la tremenda responsabilidad que tiene “al votar por una persona que decidirá los destinos de la Revolución, el país y la Patria. Esa es la esencia y la importancia de elegir al delegado como base de nuestro sistema político.

“Todos debemos trabajar por el bien de todos y el pueblo tiene que ser consciente de ese compromiso con el futuro. Lo más importante hoy es producir y levantar la economía con el papel del municipio y el barrio como protagonistas.

“No podemos esperar el barco o los alimentos porque las cosas no caen del cielo, y así lo dijeron los marxistas al enunciar la ley económica fundamental del socialismo, como el modo de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población, pero teniendo en cuenta la productividad de bienes.

“Nosotros saldremos adelante, pero lo haremos con el esfuerzo y el trabajo de todos. Si producimos más, será para bien del pueblo. De ahí el tremendo valor histórico del momento que vivimos. Sabemos de cada situación y pensamos siempre en el pueblo. Eso solo se puede hacer en una Revolución de alta justicia social como la nuestra.

“Al enemigo: el mensaje de un pueblo unido y agradecido en las próximas votaciones, con firmeza y decisión para defender tanto la Revolución como el Socialismo”.