Di Caprio filmará película sobre el hundimiento de la flota de la Plata en la Bahía de Matanzas

(Tomado de Girón)

Hoy cuando abres Facebook te encuentras con que tu mejor amigo se acaba de declarar abiertamente homosexual, tu novia se fue del país en horas de la madrugada sin decirte nada y ahora publica una foto desde Dubai, y tus padres por fin acaban de reconocer públicamente que eres adoptado.

Cualquier otro día del año la reacción más común sería ponerse a dar gritos en un estado de depresión total o lanzarse del puente Bacunayagua amarrado a una piedra, pero hoy solo nos queda reírnos ante toda esa ola de creatividad que desata el día de los inocentes.

Esta celebración milenaria comenzó como la fiesta católica de los “Niños Inocentes”, en conmemoración a la matanza de todos los menores de dos años ordenada por Herodes (rey de Judea), al enterarse de que había nacido el Mesías. Con el paso del tiempo la fecha perdió su matiz trágico y quedó como el “Día de los Santos Inocentes”, una oportunidad para jugarle bromas a los ingenuos.

Otras fuentes especulan que el carácter jocoso de la celebración pudo haber llegado al mezclarse durante la Edad Media con un rito pagano conocido como la “fiesta de los locos”, entre navidad y año nuevo. En ella los druidas salían enmascarados, vestidos de bufones o con trajes de mujeres, y cantaban y danzaban.

Ambos festejos parecen ser en todo caso una cristianización de costumbres del mundo romano, las llamadas Saturnales, que también tenían lugar en diciembre y en la que igualmente se invertían los roles sociales.

Un evento parecido es el April Fool’s Day, que se celebra cada 1.o de abril en Estados Unidos, Reino Unido, Australia; Francia, Portugal, Brasil, Polonia, Austria, Alemania, Suiza o India, entre otros muchos lugares.

Algunos historiadores sitúan el origen del April’s Fool Day en 1582, cuando Francia cambió del calendario juliano al gregoriano, decisión tomada por el papa Gregorio XIII. El cambio incluyó celebraciones, como Año Nuevo, que hasta entones se festejaba entre el 25 de marzo y el 1.o de abril.

Lo cierto es que hoy,28 de diciembre, en nuestro país es recomendable tener mucho cuidado ya que podemos terminar siendo víctimas de una broma. Así que tranquilo, tu mejor amigo no te ama en secreto, tu novia sigue postureando desde su casa y tu certificado de nacimiento sigue siendo genuino. Y, sobre todo, Di Caprio no filmará ninguna película en Matanzas, no seas “inocente”.