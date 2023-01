Cárdenas: José Martí un hombre de todos los tiempos

Para José Martí la vida estaba asociada a principios fundamentales. Con respecto a cómo concibió su propia vida desde la etapa de su juventud planteó en una carta que dirigió en 1877 al entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Joaquín Macal: «La vida debe ser diaria, movible,útil; y el primer deber de un hombre de estos días, es ser un hombre de su tiempo. No aplicar teorías ajenas, sino descubrir las propias. No estorbar a su país con abstracciones, sino inquirir la manera de hacer prácticas las útiles. Si de algo serví antes de ahora, ya no me acuerdo: lo que yo quiero es servir más. Mi oficio, cariñoso amigo mío, es cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer admirar todo lo grande.»

Posteriormente Martí fue exponiendo otros criterios en torno a la vida y a su propia existencia.