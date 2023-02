Sesionó Encuentro de jóvenes periodistas en Matanzas

(Tomado de TV Yumurí)

Una fructífera jornada de socialización de experiencias y planificación de nuevas estrategias para perfeccionar el funcionamiento del gremio, devino el Evento de jóvenes periodistas celebrado en la ciudad de Matanzas.

En el encuentro, los presentes insistieron en la responsabilidad que debe primar en la praxis periodística y la importancia de la retroalimentación entre las agendas mediática y pública. Al respecto, Roberto Jesús Hernández Hernández, periodista de la Agencia Cubana de Noticias y CubaDebate, enfatizó en la necesidad de realizar un periodismo más cercano al pueblo y acorde con sus intereses:

«El periodismo cubano en estos momentos no está conectando con la gente, ya sea porque no trata los temas que le interesan a la población o porque no los trata bien. Si tú no eres capaz de hablar de tu propio país, de contar las historias de tu propia gente, esas historias que ves por la calle y que te rodean… si no tienes la sensibilidad para entender qué puede ser interesante y qué le puede interesar a otras personas. Entonces, sencillamente, no vas a llegarle al público».

Por su parte, Arnaldo Mirabal Hernández, periodista de la Editora Girón, exhortó a potenciar la creatividad, el rigor y la preparación constante en el ejercicio periodístico en tiempos de inmediatez, veracidad y multimedialidad en el entorno digital.

«El periodista tiene que ver hoy por dónde va el mundo de la comunicación, leer, estar investigando todo el tiempo y saber lo que pasa con respecto a cualquier área en la que se vaya a desempeñar. Se tiene que percibir como una especie de marca que la gente va a buscar por su alcance y, sobre todo, por su profesionalidad. Además, estamos viendo cómo la tecnología cambia constantemente y tenemos que hacerlo igual. Es por ello que también necesitamos que los jóvenes se sumen con sus ideas frescas para que, sin violentar nunca el ABC, podamos hacer un buen periodismo».

Con la presencia de periodistas y estudiantes del Colegio Universitario de la Prensa y de esta profesión en la casa de altos estudios yumurina, se debatieron igualmente otros temas como la necesidad de más autonomía en nuestro sistema de prensa, las potencialidades y desafíos de la inserción de publicidad en los medios, y los nuevos caminos a seguir para realizar un mejor periodismo en nuestro territorio.