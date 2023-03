Elecciones nacionales en Cuba

(Por: José Luis Cañizares Cárdenas/Girón)

La ley electoral 127/2019 establece que el proceso forma parte de las llamadas elecciones periódicas, que se desarrollan cada cinco años, el mismo día en todo el territorio nacional. En estas se eligen los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano supremo de poder del Estado Cubano.

Cuba es un Estado socialista con bases democráticas, donde tienen derecho a elegir y a ser elegidos, en el caso de los diputados, los ciudadanos cubanos, incluidos los miembros de las FAR y el Minint, con 18 años de edad cumplidos y que hayan sido nominados previamente como candidatos por una Asamblea Municipal del Poder Popular, que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tengan residencia efectiva en el país por un período no menor de cinco años antes de las elecciones y no se encuentren comprendidos en las excepciones previstas en la Constitución y las leyes.

El voto es un derecho de los ciudadanos, que lo ejercen voluntariamente a partir de los 16 años de edad. Es libre, igual, directo y secreto, y solo se exceptúan de llevarlo a cabo las personas que por discapacidad tengan restringido judicialmente el ejercicio de la capacidad jurídica, las que estén inhabilitadas y las que no cumplan los requisitos de residencia en el país previstos en la ley.

El elector puede votar selectivamente por los candidatos relacionados en la boleta, al escribir una equis (X) junto a sus nombres y apellidos, o, si desea votar por todos los candidatos, en el círculo que aparece en la boleta.

El candidato que obtenga más de la mitad de las boletas válidas emitidas en el distrito o municipio se considera elegido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, para el período 2023-2028.

Una vez constituida la Asamblea Nacional, electos su presidente, vicepresidente, secretario y el Consejo de Estado, se elige al presidente y al vicepresidente de la República con el voto de los diputados y a propuesta del presidente de la República, después de que tome posesión, es designado en esa u otra sesión el primer ministro, los vice primeros ministros y los miembros del Consejo de Ministros, que es el Gobierno central de la República de Cuba y tiene que ser aprobado por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Después de haber elegido a los delegados en las elecciones municipales y constituidas las Asambleas Municipales del Poder Popular, que es el órgano supremo del Estado en cada territorio, al votar por los candidatos a diputados aprobados en dichas Asambleas, que fueron propuestos por la Comisión Nacional de Candidaturas, presidida por un representante de la CTC e integrada por el resto de las organizaciones de masas y estudiantiles (470 candidatos en el país y 32 en Matanzas), estaremos iniciando el proceso para la conformación de las estructuras superiores del Estado y el Gobierno de Cuba.

La elección de los diputados del pueblo es un derecho constitucional y un deber cívico que las cubanas y cubanos podrán ejercer libremente el próximo 26 de marzo del 2023.