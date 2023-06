Cárdenas: Sanabria, primer Doctor en Ciencias de esta ciudad

Autora: Yaisa Fragelas

Este señor que posa feliz a mi lado,es el primer Doctor en Ciencias de la historia de Cárdenas, nada más y nada menos que Enrique Sanabria, Especialista en segundo grado de Cardiología e Hijo Ilustre de la Ciudad Bandera de Cuba.

El Doctor Sanabria cumplió el mes pasado 96 años y me habló de los sacrificios para estudiar primero en su Cárdenas natal y después la carrera de medicina en La Habana.

Él nació en Lagunillas y viajaba cada día para ir a la escuela, hasta que se traslada a la capital y matricula la carrera que concluyó posteriormente en 1957.

De las privaciones vividas como hijo de trabajador agrícola y madre partera, hablamos .

También de su regreso al Hospital de Cárdenas, ante una propuesta de trabajo hecha por el Doctor Mercier, pues en 1959 el éxodo de médicos fue grande y esa institución necesitaba profesionales.

En 1961 el director le deja una nota en el buró, también se iba; entonces correspondió al galeno revitalizar poco a poco los servicios de esta institución sanitaria.

El Doctor Sanabria se quedó y continuó trabajando hasta su jubilación en el año 2008.

Es miembro titular de la Sociedad Cubana de Cardiología, del Consejo Provincial de Ciencias Médicas y posee un historial con incontables investigaciones relacionadas con la especialidad, además de otros reconocimientos y cursos impartidos a residentes .

Este doctor que casi llega al siglo de vida , estaba feliz con mi visita , me esperó en el portal de su residencia en la Avenida Real en su intersección con la calle Fomento, me brindaron café y me habló hasta del precio que hoy tiene el arroz !!

Está lúcido, vive rodeado de una familia que lo cuida como un tesoro de gran valor.

Imposible ante tanta historia no pensar en Martí cuando dijo:

«En la calle nos debíamos quitar el sombrero cuando pasan los ancianos» .

Mis reverencias ante usted, orgullo y patrimonio de la Ciudad Bandera de Cuba.

Gracias por su tiempo.