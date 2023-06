Cárdenas: Conversación con una enfermera

(Con información de Yaisa Fragelas)

Esta enfermera es mi amiga hace muchos años, desde que atendía asuntos sindicales en su sector. Hoy la busco y le digo, vamos a hablar y no del SIDA precisamente. Háblame desde que fuiste al festival de la juventud creo por 2003.. Me dice noo, el festival fue en 2005 y yo, le respondo, recuerdo como hoy, a Concha despidiéndote con todas las niñas yo, con mi ataque y Claudia chiquita pero siempre atinada me miraba como diciendo y esta mujer quién es?……

Y entonces la Niura Pérez Castro después de nuestro ambiente familiar, me habló de su trabajo como jefa de enfermeras del Policlínico Manuel Piti Fajardo, la estancia en Venezuela y la misión Milagro en Varadero atendiendo a pacientes de Venezuela y Ecuador que recuperaron la visión gracias a los acuerdos de la Alternativa Bolivariana para las Américas.

Ella es, una profesional brillante y un ser humano superior, cualidades imprescindibles para quien escoja la bata blanca por el resto de sus días.

Hace un tiempo Niura es la jefa del Programa de Infecciones de Transmisión Sexual, el Sida y las hepatitis.

Ella es un poco madre, hermana y amiga de pacientes, compañeros de trabajo y promotores .

Transmiten confianza a las personas y son incapaces de marcar diferencias entre uno u otro.

No descansan cuando de promocionar salud se trata, asumen cada tarea y son un equipo con prestigio y reconocimiento a nivel nacional.

Niura tiene una familia bella, que ha estado y estará ahí para apoyarla y ellos son parte de cada logro, porque empezaron en un simple local y hoy cuentan con una consulta especializada y un inmueble totalmente restaurado.

Los pacientes positivos al VIH están protegidos, fue una lucha de años donde el líder de la Revolución Fidel Castro no estuvo ajeno.

Desde los primeros casos en la isla, puso un grupo de científicos en función de esta enfermedad y muchos de los antirretrovirales que consumen en sus tratamientos son fabricados en Cuba.

Quienes viven con VIH o las personas que necesiten orientación,cuentan con esta mujer maravilla , dispuesta a ofrecer ayuda profesional junto a un colectivo más que probado