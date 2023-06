Aclarando dudas sobre la distribución del gas

(Tomado de Girón)

Para responder a las preguntas e inquietudes que nuestros lectores nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales y mediante correo electrónico sobre las problemáticas en torno a la distribución de gas licuado en Matanzas, conversamos con Rigel Rodríguez Cubells, director de la División Territorial de Combustibles en la provincia.

—¿Cómo se encuentra la disponibilidad de cilindros de gas en la provincia?

La situación es muy compleja con los cilindros, y ciertamente la cantidad es insuficiente para cubrir la demanda.

“En tal sentido debemos comenzar aclarando que, aunque la fábrica de cilindros Noel Fernández (Conformat) se ubica en Matanzas, su producción no se destina exclusivamente para el territorio, sino que responde a un balance nacional. Por solo citar un caso, tiempo atrás hemos pasado dos meses seguidos sin recibir balitas debido al déficit de materia prima.

“No obstante, desde la empresa hemos buscado alternativas para atenuar los efectos del déficit, en la medida de lo posible. Por ejemplo, con el mismo cilindro le vendemos dos veces al cliente: se lo recogemos por la mañana y ya por la tarde le estamos vendiendo uno listo para usar.

“De otra manera, el comprador tendría que dejar el cilindro y esperar al próximo día para recogerlo, lo cual ralentizaría el proceso y generaría más disgustos. Ahora esto ya no es así, porque uno simplemente deja el que trajo y recoge otro.

“Hemos tenido tiempo atrás hasta 1200 clientes que no tenían el cilindro a pesar de sí tener contratado el servicio. La mayoría nos escribe reclamando “Oye, pero si lo entregué sin salidero, ¿cómo ahora me dicen que tiene defectos?”; sin embargo, la población debe comprender que ellos contratan un servicio, no una balita o un cilindro específico, por lo que estos se van rotando en el proceso.

“Además, suele suceder que el cliente entregue su balita supuestamente en perfectas condiciones y luego, cuando la estamos llenando, es que se le detecta el salidero. Aunque hemos tenido personas que han pasado un mes sin su balita, en la actualidad estamos procurando que la afectación no supere la semana o los quince días.

“La cifra de clientes sin cilindro llegó a 942 al cierre del 30 de mayo. De ellos 152 estaban reportados con salideros, y de esta cantidad ya hemos repartido 121 y tenemos más de 30 que se distribuirán en las próximas horas.

“En los casos de robo y traslado de la provincia, tenemos registrados 101 y ya hemos repartido 59, por lo que nos quedan pendientes 42. Y finalmente, los 689 cilindros restantes componen el monto que la empresa asume como déficit real, ante la limitada producción. No obstante, en Camagüey, por citar otra provincia, hay 5000 cilindros en contrato que la empresa no tiene cómo distribuir.

—Usted aludía a los casos de robo y precisamente en los últimos tiempos han sido recurrentes las denuncias de estos hechos. ¿Cómo manejan esta problemática desde la empresa?

“Estamos promediando el reporte de unos cincuenta robos mensuales, por lo que sin duda es un tema al que se le debe dar solución inmediata. Asimismo, siempre nos gusta comenzar aclarando a nuestros clientes que son ellos los principales responsables de la seguridad de sus balitas. Muchos de los casos de robo se facilitan precisamente porque se conservan aisladas en el patio de las casas, a la intemperie, sin la menor protección.

“Por otra parte, nuestras balitas tienen una numeración que las identifica, pero al caer en manos de los delincuentes estos la borran y, como saben que en lo adelante no pueden presentarlas en la empresa, terminan vendiéndolas a las personas que desean tener dos balitas y así garantizar el traspaso de gas y evitar el bache que se les pueda generar entre la compra de una y otra.

“Los cilindros robados no regresan a nuestro sistema, lo cual acentúa la afectación de su disponibilidad para brindarle servicio al pueblo. Aun así, continúa siendo superior la baja por deterioro que por robo.

—A nuestra redacción han llegado numerosos planteamientos acerca de si, en el futuro, se legalizarán los cilindros que carecen de numeración.

“Toda balita que no tenga número de registro siempre la identificaremos como robada, pues nosotros somos los únicos con la capacidad de importarlas y comercializarlas.

“Sobre el tema, otra cuestión a la que no puedo dejar de referirme y alertar a la población es en la selección de los mensajeros. Ante todo deben estar seguros que sea persona de confianza, porque también se nos han presentado varios casos en que son los propios mensajeros quienes organizan la actividad delictiva o recogen las balitas y el dinero para luego marcharse del territorio.

“Por eso recordamos a los clientes que tienen el derecho de exigir a los dependientes de los puntos que pesen el cilindro delante de ellos, para comprobar que no es inferior a los 10 kilogramos, que es la cantidad estipulada.

—Y una vez depositado en los puntos de venta a la población, ¿cómo se organiza la distribución a mensajeros y clientes?

“Para ello se han establecido días alternos de distribución, evitando que una persona deba esperar durante horas a que le llenen todas las balitas a los mensajeros. De todas formas, cada jefe de punto responde por la organización del mismo, en definitiva es él quien conoce mejor las particularidades de la zona en la que presta servicio y, por tanto, puede implementar un sistema de trabajo más funcional.

“Del mismo modo nos sucede con la distribución en general. Uno tiene que distribuir en base al porcentaje de la población que compra en cada unidad. Si en esta tienda compran 20 000 clientes y en la otra solo 6000, se tiene que abastecer con mayor frecuencia la primera.

“Actualmente tienen venta liberada los municipios de Matanzas, Limonar, Martí, Los Arabos y Colón. El resto de los territorios tienen venta normada a partir del pacto social, por lo que se le entrega dos veces al año un cilindro de 10 kilogramos.

—¿La empresa dispone de plataformas digitales para acceder a sus servicios?

“Es de gran interés por parte de nosotros darle promoción a nuestro grupo y canal de Telegram, con el nombre de UEB DTCC Matanzas, donde respondemos dudas e informamos a la población en tiempo real.

“Además, para la comercialización tenemos la alternativa de la Tienda Virtual, a nuestro juicio una de las mejores opciones para las personas que trabajan durante el día y les sea imposible realizar una cola. Por esta vía el usuario puede adquirir el producto y pagarlo por transferencia, que hasta ahora solo se realiza a través de la plataforma EnZona. La idea es que cuando el cliente, que tiene su contrato, ingrese en la tienda virtual pueda, en muy poco tiempo, acceder al servicio sin importar a qué punto de venta pertenezca, siempre que se encuentre localizado en el municipio de Matanzas. Aquí son dos los puntos habilitados para despachar por esta vía: uno ubicado en Versalles y el otro en Pastorita.

“Hay que reconocer que la alternativa no ha tenido toda la aceptación que debería, y nosotros creemos que se debe en gran medida a la falta de difusión y a que solo se pueda desarrollar a través de la plataforma EnZona. En la práctica hemos comprobado que las personas confían y prefieren utilizar más Transfermóvil para este tipo de operaciones y, por tanto, en lo adelante estamos proyectando habilitarla para tal fin.

“En estos momentos vendemos como promedio en tienda virtual entre unos 15 y 20 cilindros diarios, pero tenemos la capacidad de vender en cada punto 100 o 150. Además, repito, la operación por aquí es mucho más rápida.

“Si aumentamos la comercialización en nuestras tiendas virtuales, podremos comenzar a expandirlas y a ampliar todos los servicios, algo sumamente positivo que evita, entre tantas variables, el manejo de efectivo.

—Mucho se comenta sobre el proceso de recontratación, ¿cuándo comenzará, qué particularidades tendrá?

“Fíjate si han comentado que hasta mentiras ya se han dicho al respecto, sobre un posible retiro de contratos. Por tanto, explicamos inicialmente que el proceso de recontratación solo implica la actualización de los contratos a aquellas personas que ya son clientes de nuestra empresa, nada más. Como es lógico, su inicio se informará con antelación.

“Ya hemos comenzado por las empresas y en los próximos días se iniciará el proceso por consejos populares en toda la provincia. Eso sí, por el momento no se realizarán nuevos contratos a la población debido al déficit de recursos que les comentaba con anterioridad”.