Cárdenas: Un consejero oportuno

Cada 26 de junio se celebra el Día Internacional del Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. A inicios del presente siglo, se abrió en el Dispensario de Salud Mental de Cárdenas, una sala para atender pacientes con determinadas adicciones.

El Licenciado en Psicología Juan Gualberto Rodríguez es fundador de este centro y junto a un equipo de expertos como Carmen Xiomara, Nelson Muguelsia y Ricardo, iniciaron el servicio con oxígeno y todas las condiciones para asistirlos y mejorar su calidad de vida.

Ambos hace años trabajamos en la comisión antidroga. Equipo que buscaba estrategias para atender y apoyar a esas personas o familias con determinada adicción.

Existen muchos tipos de drogas y en Cuba no constituye un problema, eso sí, quienes se han vinculado en algún momento de sus vidas tienen la ayuda especializada de profesionales que hoy cuentan su experiencia con personas rehabilitadas y reinsertadas a la vida social .

A más de cuatro décadas ejerciendo, Juan me habla de su trabajo en el Hospital, la comisión de menores, de su actividad en la docencia y de su aporte al programa Amiga que dirijo en RCB, donde transmite a las oyentes esa energía que tanto ayuda.

» Me involucro afectiva, moral y éticamente, me entrego en cuerpo y alma , recibo la energía de cada paciente, me agoto, pero les doy las herramientas necesarias para aliviar el problema «.