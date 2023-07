Cárdenas: Hablemos de acoso

Autora: Roxana Rodríguez Martínez

(Estudiante de Periodismo)

Cuando hablamos del acoso puede sonar un tanto molesto. Hay personas que prefieren evitar el tema con el objetivo de no recordar una mala experiencia, otras son tan valientes que toman la decisión de no aguantar tal problema.

La mujer diariamente y a cualquier hora, se topa con estos problema; y no hablaré del tema de la vestimenta apropiada o no de la mujer porque eso es a decisión de cada cual; sino de las personas, en este caso hombres, con la mente sucia y llena de maldad.

Acaso no se dan cuenta que la mujer además de cargar con ofensas tales como «eres débil», «sirves solo para limpiar y cuidar los niños», «no estás lista», «vives de mí»,(no en todos los casos), tienen que aguantar la desgracia de ser asediadas por maleantes o pervertidos.

Enfermos mentales, viejos verdes, son términos que se le confieren a los adictos a la masturbación, esos hombres que te ven y te dicen vulgaridades en voz baja, que te persiguen hasta lograr lo que quieren «tocarte».

Y es aquí donde la mujer entra en pánico, estrés y desarrolla el miedo. No siempre el hombre es el culpable. Hay mujeres, que para llamar la atención, necesitan de ese maltrato, de esa compañía masculina para sentirse más, en este caso hablamos de mujeres igualmente enferma, pues los hombres también pueden ser asediados.

No es muy frecuente el acoso a hombres, pero no quiere decir que no exista. La cantidad de efectos negativos afiliados al acoso son interminable, para las víctimas, los trastornos psicológicos, sentimiento de humillación, disminución de la motivación, pérdida de autoestima,cambio de comportamiento donde aparece el aislamiento y deterioro de las relaciones sociales; enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés, incluso suicidio, todas ellas problemáticas desencadenadas por el acoso.

Encontrar estrategias efectivas es asunto pendiente, estas actitudes no pueden proliferar en la sociedad y para lograrlo tenemos que trabajar en conjunto, con inteligencia y sobre todo acciones.