Cárdenas: La mejor etapa de la vida

Autora: Roxana Rodríguez Martínez (Estudiante de Periodismo)

La vida universitaria es denominada como “la mejor etapa de la vida”, por ser esta donde dejamos de ser adolescentes para convertirnos en jóvenes, con o sin experiencia.

Es la etapa de separación de la casa donde lo fundamental para algunos no es ser el mejor de la clase, ni el más estudioso, ni el más puntualito «como diríamos en el lenguaje más popular », mientras que para otros, es la fase donde empiezan a ver su realización de verdad, donde la meta principal es graduarse con título de oro, siendo estos los mejores de la clase, los que más responden, los que aprueban todo o cogen 5 en todo, o mejor dicho, aquellos que estudian los 15 artículos por clases orientados, cuando otros con leerse un parrafito te montan toda la historia e igual cogen 5.

Cada cual con sus propósitos decide lo mejor, lo que nunca está en los planes es si cumplirán o no a la perfección lo planeado.

Hay quienes hacen cambiar de mentalidad a esas personas, convirtiéndolas en seguidores de lo mal hecho y resulta que luego de eso ya no les importa ser el 5 de la clase o el del grupito del relajo inteligente, aquel que con un 3 empieza a conformarse.

Los estudiantes universitarios se caracterizan por la acumulación de mucho contenido por estudiar, es una etapa difícil, llena de pruebas, controles, preguntas escritas, conferencias, y demás.

Ello los lleva a presentar crisis nerviosas y de ansiedad. Algunos no pasan por eso, pero, otros prefieren eliminar esos problemas por medio de cigarrillos, alcohol, fiestas, charlas hasta largas horas en un banco de la beca con los amigos contándose la vida, los problemas, y calléndose a mentiras, pero felices de estar ahí.

Nunca toman partido del daño que les causa esos vicios. Unos luchan su dinero trabajando en algún negocio en la residencia, o en la ciudad, otros son mantenidos por sus padres solamente y otros venden todo con tal de festejar cada día de cada semana, consumir alcohol y fumarse una o dos cajas de cigarrillos en la semana.

En la universidad, si antes no te gustaba ser negociante pues aquí aprendes a serlo, sino es vendiendo cigarros a 10 pesos cada uno, es vendiendo ropa, zapatos, ron del bueno o del malo, vino, maní, cremitas, dulces, y todo esto mediante un grupo de WhatsApp llamado «Mercadillo de la Universidad».

La primera vez que vi el grupo me sorprendió el nivel de desarrollo pero luego entendí que no, que fue una buena idea al que se le ocurrió, ahí hay de todo lo que necesitas, en el momento que lo necesitas con servicio a domicilio incluído.

Tal vez a precios no muy módicos pero al no existir nada más, se sacrifican y van a donde él. La universidad es el lugar donde te encuentras de todo tipo de personas, con todo tipo de ideas diferentes a las tuyas y una mentalidad sorprendente, no sabes con qué te saldrán, es una nueva todos los días.

De las influencias está demás hablar, pues aquel muchacho de tu aula callado al principio ya es el más cuerista y el más fiestero.

Ahí todo está en constante cambio. No i!importa que sea dañino o que no es dañino, los universitarios experimentan todo, puedan o no, adoran los retos y los encontronazos con sus profesores, pero también reírse junto a ellos.

Y así la universidad con tantas personas poseedoras de tradiciones, culturas y diferencia de ideas, es el mejor espacio para aprender e intercambiar, es el mejor maestro de vida y a su vez el mejor tránsito para una absoluta felicidad.