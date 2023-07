Cárdenas: Industria del entretenimiento o carrera por las ventas

Autores: Lázaro Lester Fleitas Mateo y Beatriz Triana González (Estudiantes de Periodismo)

K-pop: un sueño marcado por sangre. Con números de reproducciones crecientes, estratosféricas ventas físicas y millones de personas movilizadas en giras de conciertos, resulta imposible negar la extraordinaria influencia que la industria del entretenimiento surcoreana posee a nivel mundial, y muy en específico en Latinoamérica.

En nuestro continente, el consumo de k-pop adquiere una particularidad especial. Para sus fanáticos, autodenominados k-popers, el género implica un «lugar seguro».

Muchos lo definen como un refugio frente a las inseguridades o el rechazo que experimentan en sus entornos. Frente a un público eminentemente joven, este universo de canciones, vídeos musicales y atractivos rostros esconde una maquinaria despiadada.

La eterna carrera por ser el más vendido. Una de las grandes bazas del k-pop frente a otros estilos es el desmesurado consumo físico.

Mientras el mundo de la música se mueve de forma casi definitiva a los servicios de streaming: Spotify, Apple Music o Pandora siendo los más populares, el kpop retiene unos niveles de ventas inauditos.

De acuerdo a la revista Forbes, ocho de los diez álbumes más vendidos durante 2022 pertenecieron al género. En total, los fanáticos compraron alrededor de 74, 2 millones durante el mismo período.

Hugh McIntyre, periodista especializado en cítrica musical, señala a los países del sudeste asiático, donde la compra de discos aún mantiene fuerza, como el principal motivo de las elevadas cifras. Por supuesto, las agencias (terminología empleada para referirse a las discográficas) ven en ello una oportunidad de maximizar sus ganancias.

Haley Yang, analista del periódico «Korean JoongAng Daily, explica que las agencias a menudo emplean trucos publicitarios como el lanzamiento de múltiples versiones, la inclusión de canciones «regalo», así como de photocards (tarjetas fotográficas de los integrantes), ediciones exclusivas, etc. «Esto se une a la cultura creada entre los fans, el éxito del género ha creado una competencia interminable entre ellos.

Las ventas físicas de un grupo se han convertido en un indicador directo de su popularidad, así que los fans están dispuestos a comprar diez o quince versiones, aunque después no sepan qué hacer con ellas», dice Yang. Este patrón de consumo, etiquetado como «compra en masa», suele desembocar en cientos de álbumes abandonados en las calles días después de su puesta en venta.

Ji Ye Eun, periodista de The Korea Herald, señala el impacto negativo de estas prácticas para el medio ambiente. A pesar de que las agencias recientemente comenzaron a emplear materiales amigables con la naturaleza, ello no evita el enorme gasto de energía necesario en su transporte y comercialización. Contratos esclavos: los ídolos se convierten en prisioneros de su fama. La industria del k-pop construye su éxito a partir de una relación directa entre los consumidores y los ídolos (término empleado para referirse a los artistas). Por lo tanto, las agencias emplean contratos de exclusividad para asegurar la pertenencia de estos a sus grupos por largos períodos de tiempo.

Durante la década de los 2000, apenas existían regulaciones para la firma de contratos con aprendices, en muchos casos menores de edad. Según cuenta Jeff Benjamin, periodista de la cadena coreana KBS, los contratos en ese período tenían una duración que podía superar los trece años de duración, e imponían sanciones desproporcionadas si el firmante quería terminarlos previamente. Está situación cambió con la demanda presentada en 2009 por Kim Junsu, Park Yoochun y Kim Jaejoong, miembros del grupo TVXQ.

De acuerdo a un comunicado emitido por los integrantes, su contrato con SM Entertaiment tenía una duración prácticamente eterna, supeditada a extensiones cuando tuviesen que cumplir su servicio militar, y una injusta distribución de las ganancias.

El litigio acabó finalmente en 2010. Los jueces le dieron la razón a los demandantes, pero su carrera profesional quedó gravemente afectada. Está victoria judicial provocó un cambio en el terreno legal que regía la industria del entretenimiento surcoreana.

A finales de 2010, Korea Fair Trade Commission (KFTC) estableció un límite dijo de siete años como duración máxima para los contratos exclusivos. En 2017, la misma entidad agregó una modificación en la que suavizó las penalidades en caso de terminaciones de contrato tempranas.

Este nuevo apartado judicial supuso un cambio en el tratamiento a los artistas, aunque no por ello terminaron las reclamaciones con motivo de abusivos vínculos legales. Estereotipos de belleza: un grillete tanto para artistas como seguidores.

«La sociedad coreana con frecuencia exige estándares de belleza poco realistas: cuerpos extremadamente delgados, rostros pequeños con una silueta en forma de V, pieles pálidas, doble párpados y ojos grandes», explica Maryam El-ad para «The CGA Presa».

Según comenta, el éxito obtenido por los ídolos de kpop a menudo se corresponde con su porcentaje de cumplimiento a los estándares de belleza. La existencia de estas exigencias responde a una serie de factores históricos y sociales.

De acuerdo a Ana Salvá, columnista de El País, en la historia de varios países asiáticos, entre ellos Corea del Sur, China, Japón o Tailandia, la piel oscura siempre se asoció al trabajo en el campo, y por lo tanto, a la pobreza rural. Por el contrario, la piel pálida era sinónimo de una vida cómoda en los centros urbanos. Estos requisitos representan una presión inevitable para aquellos para los ídolos.

Momo, integrante del grupo Twice, confesó en una transmisión que su empresa le exigió perder 7 kg en una semana. Para ello, la integrante pasó siete días sin consumir alimentos en absoluto, únicamente con un cubo de hielo al día. En los seguidores, en muchos casos chicas jóvenes, estos estándares también poseen una importante influencia.

Doris Marian Hoyos Martínez, fanática del género desde hace cinco años, así lo reconoce. «Al comienzo tenía 16 años, y no tenía la madurez mental que tengo ahora» confiesa, y agrega, «Me dejé llevar por los estereotipos, comencé a hacer dietas raras y a dejar de comer, incluso pasé por momentos de depresión, porque no me amaba a mi misma». Karina Triana González, con más de diez años dentro del k-pop, considera que la existencia de requisitos irreales es injusta e innecesaria.

A su juicio, las críticas que muchos ídolos reciben por no cumplir con estos cánones carecen de sentido alguno; el público, más allá de la apariencia, debería considerar el talento. Triana González opina que estas circunstancias tienen una influencia directa en el público consumidor. «Empiezas a ver a estrellas tan perfectas, tan así, y claramente quieres ser igual a ellas».

Considera que este efecto es especialmente fuerte entre chicas muy jóvenes, con menor madurez, que ven en esas figuras a través de la pantalla una perfección imaginaria. La industria del entretenimiento surcoreana reúne a una legión de fanáticos a través de su contenido.

Sin embargo, este universo está lleno de influencias negativas y patrones de comportamiento poco saludables, que pueden afectar a su público consumidor si este no asume una posición crítica al respecto. En el k-pop, es imprescindible reconocer la existencia de una maquinaria despiadada detrás de su aparente perfección.