Cárdenas: Las plantas del Balcón

Autor: Álvaro Alfonso (Estudiante de Periodismo)

Parece que el universo decidió en algún punto de nuestra existencia, crear un “vínculo” entre las féminas humanas de cierta edad (las llamadas señoras) y las plantas ornamentales, tal vez algo trivial para cualquier persona, “no señora”, que no forma parte de esta relación, pero por experiencia les digo, que la importancia del “vínculo” es real y en muchísimos casos, sagrada.

Mi abuela por parte de madre, Mercedes Florentina Gálvez Núñez, es miembro ilustre de la Sagrada Congregación Universal del Cuidado y Crianza de Plantas Ornamentales, más conocida por sus siglas SCDCCPO.

Abuela Mercy (así le digo yo) no vive conmigo, pero a cada rato viene y se pasa tres días en la casa, ojo, solo tres días, porque no puede pasar más de ese tiempo sin atender a las plantas puestas a su cuidado por la SCDCCPO.

Mantenerse alejada de ellas es dolor y pasar más de tres días sin atenderlas es pecado, o al menos pienso que sean esos los preceptos fundamentales de esa organización. Buena mano para las plantas si tiene, es como un superpoder, yo he intentado hacer crecer una mata de ají y no me sale, y a esa señora le das una planta que crezca a temperatura bajo cero y se riegue con agua volcánica de Indonesia, y se le da, en una latica de refresco picada, con tierrasacada del hueco del bache de la calle de enfrente.

Abuela se pasa tres días en la casa como si nada, disfrutando, hasta parece que no quiere regresar, pero cuando el cronometro universal le avisa, recoge todo y se alista para irse en poco tiempo, digamos lo que digamos, nada la hace cambiar de opinión, es que sus “nietas verdes” la necesitan.

Es innegable y digno de reconocimiento que sus “matas” están en las más óptimas condiciones, por eso en el poco tiempo que estoy en su casa, siempre trato de pasar, aunque sea un momento a ver las plantas del balcón.