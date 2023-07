Cárdenas: Los Hombres, ¿lloran?

Autor: Nadir D. Matamoro Pérez (Estudiante de Periodismo)

Deja la lloradera, comportarte como un hombre de verdad, los hombres no lloran!… escuché esas palabras mientras pasaba por frente a una casa. Una madre le gritaba con rabia a su hijo de aproximadamente 5 o 6 años.

Cuántas veces no hemos presenciado una situación similar, en un parque, un hospital, una escuela o en cualquier otro contexto?.

La sociedad cubana es de herencia machista y patriarcal, los hombres representan la fuerza, la virilidad, el poder económico y es sustento de la familia. Pero ¿hay alguna receta de cómo debe ser un hombre de verdad?

Desde pequeños los niños son educados bajo la concepción de que no pueden llorar porque eso los hace débiles, no pueden mostrar sus sentimientos porque eso es cosa de niñas, tiene que gustarte todas las féminas porque mientras más «tengas atrás» mejor; no limpian ni frieguen, eso son cosa de mujeres.

Todas estas costumbres se van acumulando en el subconsciente de los niños durante la etapa de aprendizaje y después reproducen el comportamiento en el tiempo. Esto provoca que se generen las actitudes machistas y micromachitas en la sociedad.

Al contrario de lo que muchos piensan, este tipo de comportamiento no solo afecta a las mujeres, que son sobre las que recae directamente la acción de poder, también incide de forma negativa sobre los hombres.

Una investigación realizado por el estudioso norteamericano Dr Gary Barker con el objetivo de saber que significaba ser un hombre de verdad para los jóvenes de 3 países diferentes( México, Gran Bretaña y Estados Unidos) arrojó que los hombres que viven atados a la autosuficiencia, fortaleza, atractivo físico, roles masculinos rígidos, heterosexualidad, homofobia, agresión y control, tienen tendencia a vivir depresivos y con mayor índice de propensión suicida.

Además, muchos de ellos tienen una vejez solitaria y triste. En Cuba la vida cotidiana está permeada de micromachismos.

Para extirpar estos problemas de la sociedad no basta con aprobar un nuevo Código de las Familias. La Educación en nuestro país debe plantearse seriamente la inclusión en sus programas académicos de currículos sobre temas de género y familia.

Y no solo debemos garantizar el aprendizaje de estos temas desde edades tempranas, también debe haber una continuidad en los diferentes niveles de enseñanza. Y en la sociedad las acciones son claras: tolerancia cero a estos tipos de fenómenos y mano dura en las sanciones a los infractores. No podemos dejar que germine ninguna semilla del odio y la barbarie.

A pesar de los avances alcanzados en materia de género, aún es muy amplio el camino que falta por recorrer.El hombre es un ser social y el pasado influye mucho en su conducta presente. El Estado es la institución que está obligada a actuar conforme al bienestar de los ciudadanos. La labor educativa tiene que ser constante. Aún estamos lejos de una solución seriamente apreciable, pero con la voluntad necesaria el avance hacia una sociedad equitativa en cuanto a género es paulatino pero no imposible