Cárdenas: Pasión por los Dinosaurios

Autor: Álvaro Alfonso ( Estudiante de Periodismo)

Todos tenemos algo que nos fascina, algo que puede parecer raro o trivial para los demás, pero para nosotros, es como la gravedad, nos atrae naturalmente, sin explicación.

Ese algo para mí, son los dinosaurios, sí sí!, dinosaurios!, esas lagartijas enormes que se extinguieron hace mucho y que a no pocos les parecen feas, incluso horripilantes.

Ellos ocupan una parte de mis días siempre, cuando amanezco veo un juguete de estegosaurio que tengo en mi escritorio, al lado de la computadora donde tengo mi propio parque jurásico digital, google siendo tan perspicaz siempre me sugiere una noticia o nota científica que los implica la cual leo en alguna guagua (casi tan antigua como los dinosaurios) mientras llego a la universidad, y por si fuera poco, en mi pierna izquierda tengo tatuados dos dinosaurios cuyos nombres no me molestaré en escribir, mi abuela no creyó que me hubiera marcado permanentemente con unas “cosas tan feas”.

Cómo fue que semejantes bichos llegaron a formar parte de mi “programación”, no tengo idea, tampoco tengo claro que vaya a hacer en mi vida pero si soy consciente de que los reptiles gigantes extintos me van a acompañar el resto de mis días, y eso me tranquiliza, saber que aún estando solo, los tengo a ellos, cada loco con su tema, así dice mi papá.

Si es una pasión, no podría decirles con total certeza, que es un gusto raro, sí, es cierto, por lo que he leído las pasiones vienen en las más extrañas formas, y la mía vino en forma de dinosaurio.