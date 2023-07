Cárdenas: María, la de la esquina

Autor: Lázaro Lester Fleitas Mateos ( Estudiante de Periodismo)

El mundo avanza delante de sus ojos. Acomodada en un butacón junto a la puerta, a María no se le escapa el más mínimo detalle de lo que ocurre en el exterior. Su presencia se ha convertido en un elemento invariable en la esquina de Sáez y Calzada, uno de los puntos más transitados de la ciudad de Cárdenas, junto al olor a humo, las aglomeraciones en la parada y el eterno claxon de los vehículos.

Está allí con el amanecer, equipada ocasionalmente con una manta y una taza de café; lista para presenciar la llegada de los trabajadores del sector del turismo y el paso de los niños en dirección a la escuela cercana.

Sus vecinos la describen como una persona enigmática, reservada. A sus 78 años es la más longeva de su vecindario y la que más tiempo ha residido allí.

Algunos la consideran una simple entrometida, siempre está al tanto de cualquier movimiento y no duda en inquirir sobre la procedencia de algunos productos.

Dicen algunos que incluso la han visto asomada a la ventana en horas de la madrugada. Otros simplemente la ven como una señora difícil de tratar, equipada con una variedad de respuestas que pueden ir desde la cordialidad hasta la antipatía en dependencia del día.

Por contraparte, los niños de la cuadra parecen adorarla: María siempre tiene una sonrisa y una anécdota divertida que obsequiarles, acompañadas de alguna que otra golosina.

Poco se sabe con certeza sobre ella: es natural de Cárdenas, tenía un esposo llamado Orlando que falleció hace unos 10 años, y la única que visita la casa es una nieta que supuestamente estudia en la Formadora de Maestros.

Pasa sus días sentada en una butaca junto a la puerta, junto a un radio antiguo y la compañía de alguna vecina con la que comparte un café. —A mí no me importa la vida de los demás. –aseguró María y dio una profunda calada a su cigarrillo.

Estábamos en la sala de su casa. Ella ocupaba su butacón habitual y yo un sofá de madera antiguo— Yo me siento allí para desconectar un poco, coger un poco de aire y que no se me caiga la casa encima. Había aceptado conversar conmigo en un par de ocasiones. Al comienzo tuve que prácticamente sacarle las palabras, pero en cuestión de minutos María se sintió cómoda y comenzó a hablarme de su vida diaria como si fuésemos amigos de toda la vida.

En aquel primer encuentro, me habló de sus conflictos con la bodeguera, que abría el establecimiento únicamente cuando le convenía y trataba mal a los clientes, y de algunos chismes respecto a los transeúntes que veía a diario: una niña de sexto grado con un novio de por lo menos veinte años, y el hijo problemático de una vecina que a menudo adquiría deudas en las apuestas.

Me contó poco sobre sí misma. Su nombre completo era María Govantes Esquivel, natural de Cárdenas. Nació en 1943, hija de un inmigrante español y una mulata cubana. Su abuela materna fue esclava en su juventud. Cursó su escuela primaria y secundaria en la Academia Caramé, de corte cristiano.

A los 18 años abandonó el instituto para contraer matrimonio con Orlando García. En aquel primer intercambio fue sumamente complejo escucharla hablar sobre sí misma. María era una fuente interminable de historias sobre otras personas, pero su semblante cambiaba cuando le tocaba evaluar su propia vida.

No hizo mención a otros familiares o seres queridos, a pesar de que las paredes de su sala exponían una multitud de rostros disímiles, imágenes antiguas en blanco y negro, y otras a color que aún olían a tinta.

Supuse que entre esa multitud de desconocidos estarían sus padres, abuela y esposo. Una imagen en específico llamaba la atenció, ocupaba casi toda la pared lateral de la habitación, enmarcada en madera negra y brillante.

Una joven sonreía, ataviada con un elegante vestido de fiesta. Era una foto de quinceañera, como las que adornan una buena parte de los hogares cubanos. Le pregunté al respecto. Su rostro palideció, y por un instante tuve la impresión de que me echaría de allí y no volvería a aceptar una entrevista conmigo. Pero no, ella accedió a hablar.

La historia que me contó me pareció irreal, como si se tratara de un relato trágico hilvanado por un escritor en un momento de desahogo. Teresa fue el nombre de su segunda hija, nacida en 1963, durante el cuarto año de matrimonio con Orlando.

Ella, junto a su hermano Eduardo, dos años mayor, eran la alegría de la casa: la mimada hija de papá, y la nieta consentida de la abuela. — Teresa era una niña alegre. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Nunca nos dio perretas ni nada de eso. –me dijo María. La voz se le tornó ronca desde que comenzó a hablarme de su hija. No me miraba, parecía haber olvidado por completo mi presencia

. Teresa era inteligente. Fue uno de los primeros escalafones en su preuniversitario, y logró una plaza para estudiar Medicina en la Universidad de La Habana. Era el orgullo de la familia: la primera universitaria. Fue durante ese año cuando ocurrió la tragedia. Un día