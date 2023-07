Cárdenas: La fortaleza de una mujer

Autora: Yaisa Fragelas

Con la Dra Delia Carol tengo una relación distante, casi no hablamos. Me cuesta hacerlo. Confieso que me tambaleo cuando la tengo cerca. Pero si distingo a médicos y enfermeras, a ella, no puedo olvidarla.

Por ello busqué el acercamiento para que me hablara de sus 54 años de graduada. Los primeros pasos hace cinco décadas por el Hospital Territorial Docente Julio Miguel Aristegui Villamil al que ha dedicado su vida.

La Carol, como la conocen en Cárdenas, es Ginecóloga, recuerda compañeros muy queridos como Varón, Urrutia y otros que son parte de la historia de esta institución.

De su esposo Estomatólogo, la misión a Iraq en la década del ochenta y los jóvenes que ha visto graduarse también me habló.

Hay una frase que dice ..

«Las mujeres tienen fuerzas que impresionan a los hombres, ellas cargan niños, penas y cosas pesadas, sin embargo tienen espacio para la felicidad, el amor y la alegría».

A Delia la vida la llevó duro..

Primero Ibrahim, mi amigo el Shopy del Ipvce Carlos Marx, el Ginecólogo que siguió sus pasos,también Internacionalista y al poco tiempo la hembra.

Ambos se fueron temprano y de una forma brusca. No imagino su dolor!!

Sin embargo cada día se levanta por sus nietos, por su equipo de trabajo de tantos años y porque muchas mujeres la necesitan para lograr una concepción feliz.

Sin dudas la Dra Delia Carol es amor, motivación y fortaleza.