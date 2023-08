Cárdenas: Lo que Montes dice es Santa Palabra

(Con información tomada del perfil en facebook de Yaisa Fragelas)

Cada historia, nos llena de total orgullo!!. No me canso de honrar al mejor y más humano, oficio del mundo.

Este señor que me acompaña es el Dr. Roberto Montes de Oca y dicen que le sabe un mundo al cuello del útero.

Lo que él diga es » Santa Palabra»..Comentan las pacientes en la sala de espera de la consulta de Patología de cuello en el policlínico Héroes del Moncada, en Cárdenas.

Allí fui a buscarlo y me dijo que junto a su esposa Rosa Mary viajó a Nicaragua en 1982 y fue en ese país que tuvo su ceremonia de graduación.

Ellos fueron parte de un grupo de más de cien cubanos que cumplieron misión en esa región y salieron sin concluir los estudios de Medicina.

El Dr. me dijo que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, fue quién les entregó el título .

Al concluir su estancia en ese país es que comienza la especialidad de Ginecología.

Montes de Oca trabajó sus primeros años en el municipio Colón, después en Martí y el área rural de Cárdenas en el Consejo Popular Cantel Camarioca. Por último se ubica en el Hospital Territorial Docente Julio Miguel Aristegui Villamil .

Ahí estudia en el Instituto Nacional de Oncología y Radioligía un diplomado sobre enfermedades oncológicas y comienza en la consulta que se encuentra actualmente, además de hacer cirugías sólo a las pacientes con determinados diagnósticos oncológicos.

Montes ha dado vida a muchas personas, desde la concepción y feliz término del embarazo, hasta las que logra prolongarle su calidad después de tratamientos.

Montes y Rosy, la Pediatra del Centro de Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo, tienen dos hijos el varón estudió una carrera de Ciencias Informáticas y la hembra es Doctora como ellos.

Sin dudas los ojos le brillan cuando habla de ese importante capítulo de su vida.

Casi me voy y no pierde oportunidad en la entrevista para expresar satisfacción por la profesión a la que dedicaron sus mejores años, me dice que aún continúa ayudando a cada mujer y sobre todo

…Transmitiendo el mensaje oportuno para que se protejan de enfermedades que ponen en riesgo su vida.

Es admirable la voluntad de estos hombres y mujeres en medio de limitaciones.

Nunca me cansaré de dignificarlos, porque como dijo José Martí:

«Un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército»