Cárdenas: Para una gran mujer

Autora: Yaisa Fragelas

Hace un tiempo hablé del Dr. Jorge Luis Crespillo y su hermosa trayectoria pero no podía dejar atrás a su esposa, que recientemente celebró su cumpleaños y por cuestiones personales no pude felicitarla.



Para hablar de Maria del Carmen Torriente, hay que afinar la pluma y no es cumplido.

Esta señora, Doctora en Estomatología es quien ha enfrentado grandísimos retos para educar a esos niños en ausencia de su padre cuando ha estado por el mundo dando lecciones de humanismo.

Ella no sólo cuidaba el hogar, sino que muchas veces quedó frente a la Clínica Estomatológica para velar el sueño de su amado.

Quienes los conocemos bien, sabemos que la Clínica Estomatológica Roberto Fernández Pérez es parte de la vida de este matrimonio.

Hoy se habla de mujeres empoderadas y del Programa de adelanto para la mujer ,

pero conducir un hogar como debe ser, cuidar los hijos , la familia toda, el trabajo y ser una excelente profesional ,dice muchísimo de ella.

Maria del Carmen es brillante en lo que hace, colaborativa y muy servicial con sus pacientes.

Enseña a los más jóvenes y siempre tiene un nuevo reto.

Ahora investigan sobre los tratamientos con gotas homeopáticas y muchos pacientes han salido complacidos con esta nueva práctica.

Mary no teme a los desafíos, ella y su compañero hacen un equipo perfecto.

Cuando los veo, pienso en Amalia y Agramonte, dos patriotas que conjugaron amor e ideales .

La persona que ante una traición dijo a su mujer: