Cárdenas: Planificación familiar piedra angular de la sociedad

Autora: Chavely Dávila Dávila

Uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno cubano es el urgente asunto de una efectiva planificacion familiar.

Las politicas que actualmente implementa, entre ellas el Programa Materno Infantil, no son suficientes para enfrentar un tema que transita bajo las sombras del déficit de recursos, falta de cultura de prevención y el envejevimiento poblacional.

La Planificación Familiar está relacionada fundamentalmente con el control de la natalidad en la población sexualmente activa e influye en la decisión de las personas en el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos.

Este concepto también incluye la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad.

Como un elemento clave para el ejercicio pleno de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, es un componente fundamental de bienestar y libertad de las personas.

Los programas de Planificación Familiar se basan, sobre todo, en el uso de métodos anticonceptivos pero no todos tienen acceso a estos y además existen muchas circunstancias que hacen que la población sexualmente activa no haga uso de ellos.

Van desde el desconocimiento en el manejo y posibles reacciones adversas por el uso de algún método anticonceptivo, oposición o rechazo por razones culturales o religiosas, prejuicios de usuarios y profesionales contra algunos métodos anticonceptivos u obstáculos por razón de género para acceder a los servicios de Planificación Familiar.

Lo que sí es real es que el uso del preservativo contribuye a prevenir la transmisión del SIDA y otras enfermedades, evitan los embarazos no deseados y abortos además contribuye a una mejor preparación física y emocional sobre el número de hijos a procrear, así como el intervalo de los embarazos.

Planificar con tiempo los gastos recurrentes, durante el embarazo y la crianza de los hijos, lograr la disminución de la mortalidad materna y fetal, por embarazos no deseados en la población femenina joven, son importantes factores para mantener una Planificación Familiar conciente y responsable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está actualizando las directrices para apoyar a los países en su aplicación, así como ampliar la gama de métodos anticonceptivos femeninos y masculinos pero también es vital que los gobiernos sean mas contundentes en las acciones que permitan controlar el crecimiento poblacional, así como los efectos que implica sobre la economía y el medio ambiente.