Cárdenas: Ser médico cubano, es ser fidelista…

Autora: Yaisa Fragelas

Graduado en 1989, sus primeros pasos los dio en un Consultorio Médico de Familia del área rural de Cárdenas.

Después ocupó responsabilidades en la Vicedirección de Salud y agradece a los más experimentados el apoyo y las enseñanzas que le transmitieron cuando era un joven inexperto.

Hacia el Hospital Territorial Docente Julio Aristegui Villamil se trasladó años más tarde y por un tiempo asumió su dirección, hasta que viaja a Colombia, por más de dos años en el frente guerrillero.

«Compartir lo que tenemos y no lo que sobra, es un principio básico aprendido con Fidel»…el hombre que brindó ayuda solidaria a muchos países del mundo, fundamentalmente con personal de la salud.

Wilson, ha sido protagonista dentro y fuera de Cuba de múltiples programas. Cuando llegaron los acuerdos del ALBA, hacia la tierra de Simón Bolívar viajó en dos ocasiones.

Es un hombre sencillo, pero cuenta con un caudal de experiencia que ha sabido compartirla en su país ,en China y Angola.

Hoy es responsable del Programa del Adulto Mayor en Cárdenas y me confesó el orgullo que siente al pertenecer al ejército de batas blancas, convencido que si volviera a nacer sería la Medicina la misma carrera a la que dedicaría toda su vida.

Esta es la historia de hombres y mujeres que en Cuba y por otras tierras, han dejado su huella.

Y es la causa por la que muchos niños del mundo llevan el nombre de Carlos, Yamilé, Vivian o Fidel, para recordar por siempre al médico cubano o al hombre, que más devoción sintió por ellos.

El fragmento del discurso Médicos y no bombas, de Fidel Castro, da fe de ello..

«… Decena de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo: pero que, en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Médicos y no armas inteligentes».